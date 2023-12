Benjamin Nygren startede på bænken, men endte alligevel som hattrickskytte mod Fenerbahce.

Med en kæmpesejr på 6-1 i Conference League over den tyrkiske storklub Fenerbahce leverede FC Nordsjælland torsdag en europæisk præstation, der vil blive husket.

Ikke mindst af Benjamin Nygren, den svenske angriber, der blev sendt på banen fra anden halvlegs start og kvitterede med et hattrick i de sidste 45 minutter.

Tidligere i gruppespillet scorede han to mål mod Ludogorets.

- Det var læring til mig, at jeg skal sætte ham mere på banen - især i europæisk fodbold, for han gør det godt, siger FC Nordsjælland-træner Johannes Hoff Thorup til TV 2 Sport.

Bag de bemærkelsesværdige sejrscifre gemmer sig et usædvanligt kampforløb, hvor de normalt boldglade FCN-spillere overlod meget af spillet til gæsterne og i stedet slog til på kontraangreb.

- Det var en atypisk Nordsjælland-sejr. Vi havde ikke bolden så meget, og det er jeg ikke så vild med, siger FCN-træner Johannes Hoff Thorup til TV 2 Sport.

Han forklarer, at holdet i dagene op til kampen havde forberedt sig på at komme til at løbe meget uden bold. På banen endte nordsjællænderne med 39 procents boldbesiddelse.

- Drengene gjorde, hvad vi havde bedt dem om. Det kan godt være svært, når man ikke er så vant til det, og det måtte ikke blive en frustration ikke at have bolden så meget. Det løste de fantastisk.

- De knoklede, og det gav os de muligheder, vi skulle bruge - især på omstillinger, siger FCN-træneren.

FC Nordsjælland skal formentlig bruge et enkelt point i den sidste kamp mod Ludogorets for at gå videre fra gruppen. Med en sejr er holdet sikker på førstepladsen.

/ritzau/