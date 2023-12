Stemningen var i top hos FC Nordsjælland-træner Johannes Hoff Thorup, der ser frem til den sidste gruppekamp.

FC Nordsjælland har leveret nogle af sæsonens bedste kampe på hjemmebane i Conference League.

Tidligere på efteråret vandt FCN 7-1 over Ludogorets, og torsdag sejrede Farum-mandskabet med 6-1 over Fenerbahce.

Derfor var det en særdeles tilfreds FCN-træner Johannes Hoff Thorup, der satte ord på storsejren.

- Alle kunne mærke, at det her var en speciel kamp. Med al respekt for alle de andre hold, som også har været stærke modstandere, så kunne folk nok også godt se, at det her var den største.

- Det kan godt være, at kulissen var ekstra benzin på bålet. Vigtigst af alt går drengene altid på banen og knokler for hinanden. Kollektivet er vores drivkraft.

- Når tandhjulene går i hak, og det kører, så kan vi ramme sådanne aftener. Det er en europæisk aften, vi husker i rigtig lang tid, siger Hoff Thorup.

Der var udsolgt på stadion i Farum med over 7000 tilskuere, og det var med til at skabe en international kulisse.

- Vi kunne alle sammen godt mærke, at der var opmærksomhed omkring kampen. Vi var glade for at kunne give noget tilbage, siger træneren.

Med sejren topper FCN gruppen og kan selv afgøre holdets videre skæbne. En sejr ude over Ludogorets i den sidste kamp vil betyde en førsteplads i gruppen.

Et uafgjort resultat vil som minimum give en andenplads, som også vil sende holdet videre til næste års knockoutkampe.

- Hvis jeg på forhånd kunne stilles et scenarie, hvor vi havde alt i egne hænder i den sidste kamp i gruppen, så havde jeg købt det, siger FCN-træneren.

- Der venter en spændende og afgørende kamp dernede, og den tager vi, når vi kommer dertil. Men det bliver selvfølgelig en spændende kamp. Jeg ser gode muligheder for os.

- Vi kan også nøjes med et uafgjort resultat, og det sætter os i en god position, selv om vi er klar over, at det bliver en anderledes hård kamp end hjemmekampen mod dem, siger Johannes Hoff Thorup.

/ritzau/