FC Nordsjælland har lejet U21-landsholdsspilleren Victor Jensen, og det skal udvikle klubbens egne talenter.

Det er ikke hver dag, at FC Nordsjælland henter spillere ind på lejeaftaler. Klubben har i mange år haft for vane at føre egne talenter frem i lyset, når etablerede spillere blev solgt.

I det netop overståede transfervindue sagde holdet farvel til den rutinerede midtbanespiller Mikkel Rygaard.

Modsat lignende situationer førhen, så har klubben denne gang valgt at erstatte en solgt spiller ved at hente en ny ind på en lejeaftale.

På transfervinduets sidste dag kom Victor Jensen nemlig ind fra hollandske Ajax på en aftale, der gælder resten af sæsonen.

Her er tanken, at U21-landsholdsspilleren skal lære fra sig til de unge FCN-talenter, trods han selv blot er 20 år, forklarer FCN-træner Flemming Pedersen.

Torsdag fik Victor Jensen debut, da FCN indledte foråret med et nederlag på 0-1 på eget græs mod Brøndby.

- Han er både som menneske og spiller skræddersyet til FC Nordsjælland. Han skulle træffe et valg, da han var U12-spiller, hvor han desværre valgte FCK, men der var vi også interesserede. Så kom muligheden fra Ajax side om en lejeaftale i starten af transfervinduet, hvor vi først afslog, da det ikke var inde i vores overvejelser.

- Så kiggede vi lidt mere på det, og så synes vi, at vi godt kunne bruge en mellemrumsspiller. Fordelen kan være, at Victor vil være medvirkende til at gøre vores egne unge spillere bedre, siger Flemming Pedersen.

Den rolle er Victor Jensen også klar til at tage på sig, og han er klar over, at hans erfaring fra udlandet kan blive brugbart i forhold til udviklingen af de nye holdkammerater.

- Det er klart, at når man kommer med lidt erfaring fra udlandet, så er jeg altid klar til at lære fra mig, hvis der skulle være brug for det. Jeg vil egentligt bare prøve at gøre mit bedste for at hjælpe holdet på vej og tage noget styring inde på banen.

- Det prøver jeg så godt som muligt. Jeg skal også lige se tingene an, og der er en masse indtryk, man lige skal have dannet. Indtil videre har jeg klikket godt med de andre, fortæller Victor Jensen.

Han tog allerede som 17-årig til Ajax, der hentede ham hos FC København i 2017.

