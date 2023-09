FC Nordsjælland greb kampen mod Fenerbahce an, som de plejer med de dyder, som vi kender dem for derhjemme.

Med boldspil nedefra målmand Andreas Hansen og mange pasninger fremad i banen. Uagtet hvor presset holdet er.

Det gik galt torsdag aften i Istanbul, og blandt andet 2-0-målet kom af, at anfører Kian Hansen spillede bolden lige i fødderne på sin modstander, og ifølge Jeppe Tverskov blev holdet efter kampen kritiseret af TV 2s eksperter for at spille for naivt, men den kritik køber FCN-stjernen slet ikke og slår tilbage på rettighedshaveren.

»Jeg kunne også mærke på TV 2, at det var meget naivt og så videre. Jeg synes ikke, det klæder dem så meget. De ved, hvad Nordsjælland står for,« siger Jeppe Tverskov og tilføjer:

»Vi har været gode i så lang en periode med spil på bolden, og hvis deres eksperter havde forventet, at vi ville komme herned og spille med lange bolde, så har de ikke helt forstået, hvad vi står for. For vores styrke ligger i en helt anden gameplan. Hvis det er deres analyse for kampen, så er den meget forkert, synes jeg.«

Jeppe Tverskov er dog godt klar over, at holdets præstation i 1-3-nederlaget i første kamp i Conference League-gruppespillet ikke var god.

»Jeg synes ikke, at vi er gode nok til at flytte bolden over på deres banehalvdel. Især i første halvleg. Det var lidt øv, for vi havde håbet, at vi kunne gøre lidt mere,« siger han og bemærker også, at Tyrkiets tophold har et stærkt mandskab:

»Vi henter ikke spillere fra Premier League eller er i nærheden af, hvor de er økonomisk, så selvfølgelig skal der være afstand. Ja, i hvert fald økonomisk. Vi har en følelse af, at vi ikke fik drillet dem nok, og at vi har et andet gear, end hvad vi fik vist i dag,« siger Tverskov.

Han tror dog ikke på, at forskellen mellem holdene vil være lige så udtalt, når det omvendte opgør skal spilles i Farum.

»Det kan godt være, at afstanden er større i dag, men jeg har også en forventning om, at når vi kommer på hjemmebane og spiller på en lidt anden måde, hvor der ikke er samme tryk, som der er her for mange af de unge drenge, så tror jeg også på, at vi kan drille dem.«