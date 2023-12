OB var bagud 0-1, men fik hentet det ene point hjemme mod FC Nordsjælland i Superligaen.

FC Nordsjælland har store problemer med at hente sejre i Superligaen efter en europæisk midtugekamp. Det var ikke anderledes for Farum-klubben i søndagens 1-1-kamp ude mod OB.

Selvtilliden burde ellers være stor hos FCN, der i torsdags vandt med hele 6-1 hjemme over tyrkiske Fenerbahce.

OB vendte 0-1 til slutresultatet 1-1, og dermed er FCN fortsat uden sejr efter en kamp i Conference League-gruppespillet.

Efter de fem første europæiske gruppekampe er det efterfølgende blevet til tre nederlag og nu to uafgjorte kampe i Superligaen.

FCN var bedst spillende i første halvleg, og udeholdet kom frem til de fleste og største chancer.

Men hverken Andreas Schjelderup eller Christian Rasmussen formåede at udnytte mulighederne.

I den anden ende var OB tæt på ved angriberen Louicius Don Deedson, men han brændte også et stort tilbud.

FCN havde dog en spiller med skarphed i støvlerne i angriberen Benjamin Nygren, som lavede hattrick i torsdagens storsejr over Fenerbahce.

Kort inden første halvlegs udløb sparkede Nygren udeholdet foran med 1-0. Svenskeren nåede først over en løs bold i feltet, og han ventede køligt et halvt sekund med at sparke.

Det gav ekstra plads i målet, og så var det en nem sag at finde vej til netmaskerne.

I anden halvleg tog OB mere fat om kampen og havde bolden mere.

Efter 64 minutter blev OB tildelt et straffespark, da Adamo Nagalo skubbede OB-angriberen Bashkim Kadrii inde i feltet.

Efter et VAR-tjek fandt dommerne ud af, at der var straffespark, og det omsatte Kadrii selv til 1-1, da den vikarierende FCN-keeper Andreas Gülstorff kastede sig til den forkerte side.

Både OB og FCN ledte efter en scoring mere, men ingen af holdene havde skarpheden.

Nygren var tæt på at score endnu et mål efter et langskud, men det blev reddet til hjørnespark af OB-keeper Hans Christian Bernat.

FCN er med det uafgjorte resultat lige nu placeret på fjerdepladsen med 27 point efter 17 kampe.

OB er nummer ni med 17 point og har stadig ikke hentet en eneste sejr på hjemmebane i denne sæson.

/ritzau/