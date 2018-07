FC Nordsjælland kan rejse til Sverige med en 1-0-sejr i første opgør mod AIK Stockholm i EL-kvalifikationen.

Farum. FC Nordsjælland tog torsdag et enkelt skridt mere på den lange vej mod gruppespillet i Europa League.

Hjemme i Farum vandt FCN 1-0 over svenske AIK Stockholm i det første opgør i turneringens anden kvalifikationsrunde.

Sejren blev sikret efter en tidlig scoring i første halvleg af 19-årige Magnus Kofod Andersen og flere store redninger af målmand Nicolai Larsen, der blandt andet reddede et straffespark.

FCN var skaderamt i truppen. Men holdet sprudlede i sommervejret i første halvleg, og der var ikke spillet meget over ti minutter, før hjemmeholdet kom foran 1-0 på en flot scoring.

18-årige Mikkel Damsgaard smed en aflevering af sted til 19-årige Magnus Kofod Andersen. I feltet tæmmede Magnus Kofod Andersen bolden med brystet, hvorefter han sendte den over i modsatte målhjørne uden chance for AIK-keeper Oscar Linner.

De svenske gæster medbragte en anselig mængde fans, der halvlegen igennem sang og heppede på AIK.

Svenskerne spillede sig da også bedre ind i opgøret, og efter en halv time var det flere gange ved at gå galt for FCN.

Kristoffer Olsson forsøgte sig blandt andre, og det samme gjorde 33-årige Sebastian Larsson, der har spillet 17 år i engelsk fodbold, efter 35 minutter. Men Nicolai Larsen reddede i FCN-målet.

FCN holdt dog føringen til pausen, og efter en times spil var hjemmeholdet stadig i front.

Det kunne være blevet 1-1 fem minutter inde i anden halvleg, da AIK fik tilkendt et straffespark.

Nicolai Larsen reddede dog forsøget fra Tarik Elyounoussi.

Efter 62 minutter diskede Nicolai Larsen igen op med en fremragende redning, da AIK var dominerende i opgøret. Tarik Elyounoussi var igennem, men Nicolai Larsen reddede forsøget.

AIK var spilstyrende efter pausen, men med et kvarter igen begyndte det at virke realistisk for FCN at hente en hjemmesejr i det første opgør, selv om trætheden var ved at sætte ind.

En stor mulighed i det 81. minut kunne have sikret en 2-0-føring til FCN, men Andreas Skovgaard nåede akkurat ikke frem til indlægget.

FCN holdt stand, og holdet kan dermed tage til returopgøret i Stockholm 2. august med en 1-0-sejr.

/ritzau/