Selv om millionerne tikker ind på FC Nordsjællands konto, satser klubben ikke på at skulle købe erstatninger.

FC Nordsjælland siger med denne uges salg af klubbens store profil Mohammed Kudus til Ajax farvel til både ghaneseren og Mikkel Damsgaard, der drager til italienske Sampdoria.

De to talenter fra årgang 2000 har scoret sammenlagt 21 mål for FCN i denne sæson. Men ifølge klubbens sportschef skal erstatningerne findes i klubben og ikke på transfermarkedet.

- Vi skal ikke ud at sige, at vi bare erstatter de to, for de har scoret mange mål, men vores fokus er at blive ved med at dygtiggøre de spillere, vi har, siger Jan Laursen.

FCN-chefen har ikke planer om at hente rutinerede kræfter ind udefra, som man så det med købet af Kian Hansen sidste sommer.

- Vores hovedfokus er at kigge indad, og se hvad vi har.

- Vi tror på at udvikle os gennem erfaring, men vi er ikke så rigide, at vi ikke kan finde på det, siger han.

Sportschefen understreger, at det vil bremse udviklingen for klubbens øvrige talenter, hvis de i Nordsjælland køber sig til løsninger.

- Hvis vi går ud og hentede spillere som erstatninger i hvert transfervindue, så lukker vi ned for kommende topspillere, siger sportschefen og henviser til Kamaldeen Sulemana.

Den 18-årige ghaneser drev gæk med FC Midtjyllands defensiv og scorede to gange i fredagens 3-6-nederlag.

- Jeg kunne mærke på tribunen, at en spiller som Kamaldeen vakte en vis form for respekt og begejstring, siger Laursen.

Han er især stolt af salget af Kudus, i en tid hvor coronavirussen ifølge sportschefen har påvirket transfervinduet.

- I en meget stille transfertid har det været en blåstempling af det gode arbejde, der bliver gjort på akademiet i Ghana og Farum, siger han.

Kudus har fået sin fodboldopdragelse på Right to Dream-akademiet i Ghana, mens Damsgaard er et produkt af klubbens akademi i Farum.

- Det er fantastisk, at to fra hvert sit akademi kan sikre, at der kommer penge tilbage i systemet.

- Hver gang vi genererer penge ved salg, så ryger der noget ind, og så kan vi investere videre i de setups, vi har, siger han.

Jan Laursen vil ikke komme nærmere ind på detaljer i salget af Kudus, men fortæller, at handlen har været god på alle parametre.

- Jeg har skrevet under på, at jeg ikke må komme ind på nærmere detaljer i forhold til Kudus-salget, men det gode ved den handel er, at det er et godt sportsligt step for Kudus, hvor økonomien har fulgt med, fortæller FCN-chefen.

