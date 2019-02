Fodboldklubben Ajax Amsterdam har historisk set haft et godt øje til danske talenter, og nu har hollænderne igen kastet sig over en ung dansker.

Den 16-årige Christian Rasmussen skifter nemlig fra FC Nordsjælland til Ajax, når han til sommer har færdiggjort 9. klasse.

Det skriver Superligaklubben på sin hjemmeside.

»Det har været et klart ønske fra Christian og hans familie efter grundige samtaler at prøve denne unikke mulighed. Og vi har samtidig fået et enestående stort tilbud fra Ajax, der kompenserer FCN flot, både nu her, men også på den lange bane,« siger Jan Laursen, der er sportschef for klubbens akademi.



Rasmussen #AjaxO17https://t.co/wxLO215f1b — AFC Ajax (@AFCAjax) 6. februar 2019

Offensivspilleren kom til FC Nordsjælland som U12-spiller.

»Det er en unik mulighed for mig, og det har bestemt mere været et tilvalg af Ajax, end det har været et fravalg af FCN.

»Jeg ser frem til et godt sidste halve år, hvor jeg virkelig vil gøre alt, hvad jeg kan, for at bidrage og hjælpe holdet, så det bliver en god afslutning i klubben,« siger Christian Rasmussen.

Han har endnu ikke fået spilletid på klubbens Superliga-hold. Til gengæld har han scoret 9 mål i U/17-ligaen og står noteret for fire kampe på det danske U/16-landshold.

»Det er vores klare strategi at udvikle spillere, der er dygtige nok til vores eget førstehold, og det investerer vi mange ressourcer og meget tid i,« siger Jan Laursen:

»Vi ved dog også, at når vi udvikler så talentfulde spillere, og samtidig spiller med det yngste hold i Europa, så stiger opmærksomheden fra udenlandske klubber, ikke kun på Superliga-holdet, men også på de næste som er på vej, og det har vi mærket kraftigt de senere år.«

Den nye Superligasæson begynder i den kommende weekend.

Her skal FCN møde Brøndby på søndag.