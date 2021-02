FC Nordsjælland og AaB leverede flot underholdning, da holdene spillede 2-2 i søndagens superligakamp i Farum.

FC Nordsjælland og AaB spillede søndag 2-2 i Farum i en underholdende superligakamp.

Spillet bølgede frem og tilbage, hvor det var tydeligt, at begge mandskaber havde brug for en sejr for at holde liv i håbet om top-6.

Det udmøntede sig i meget direkte spil og masser af chancer, hvor offensiven viste sig skarpere end defensiven for begge holds vedkommende.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCN fortsat er nummer ti, mens AaB avancerer til ottendepladsen i Superligaen.

Der var blot spillet tre minutter, da en smart hjørnesparkskombination gav AaB-midtbanespilleren Malthe Højholt en kæmpe chance, som han misbrugte.

Det blev straffet minuttet efter, da FCN-midtbanespilleren Tochi Chukwuani var først på en ripost, som han sparkede i nettet til 1-0 efter godt forarbejde af FCN-angriberen Kamaldeen Sulemana.

I det 22. minut bragte AaB balance i regnskabet, da angriberen Tim Prica bankede bolden i mål via overliggeren fra en afslutning i venstre side af feltet.

Anden halvleg fortsatte med masser af chancer i begge ender.

En af dem udnyttede FCN-midterforsvareren Maxwell Woledzi, da han scorede til 2-1 med et hovedstød efter et hjørnespark i det 67. minut.

AaB svarede dog godt igen, da kantspilleren Kasper Kusk først headede på stolpen, inden angriberen Rufo fik annulleret en scoring for offside.

Nordjyderne fik også udlignet, da midtbanespilleren Iver Fossum udnyttede et straffespark i det 76. minut.

Derfor sluttede den chancerige kamp uden vinder med resultatet 2-2.

/ritzau/