FC Nordsjælland foretog en sen handel og lejede Victor Jensen i Ajax Amsterdam.

Den 20-årige offensivspiller Victor Jensen skifter fra Ajax Amsterdam til FC Nordsjælland på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Victor Jensen har spillet i Ajax Amsterdam i de seneste lidt over tre sæsoner, siden han skiftede til Holland som 17-årig. Nu vender han hjem til Danmark.

FCN-sportsdirektør Mikkel Hemmersam vurderer, at Victor Jensen vil passe godt til holdets spillestil.

- Vi har fået en unik mulighed gennem vores gode relation til Ajax Amsterdam for at leje Victor Jensen sæsonen ud, hvilket vil få os til at stå endnu stærkere i det kommende forår med mange og vigtige kampe.

- Lejeaftalen balancerer hensynet mellem præstationer i foråret og de mange talenter, vi har i superligatruppen og på vej op gennem egne rækker, siger Hemmersam til klubbens hjemmeside.

Victor Jensen kalder skiftet for det rigtige skridt for at få mere spilletid, hvilket var en mangelvare på Ajax' førstehold.

- Jeg tror på, at FCN og jeg kan hjælpe hinanden, og derfor er det her en god mulighed, som jeg glæder mig meget til at komme i gang med.

- Da FC Nordsjælland kom på banen, følte jeg med det samme, at det var et godt match, siger Victor Jensen.

Victor Jensen har i denne sæson optrådt en enkelt gang for Ajax i den hollandske Æresdivision og 14 gange for Jong Ajax i den næstbedste række med fire mål og to assister til følge.

Han er også en del af det danske U21-landshold, hvor han har spillet fire kampe og scoret to mål.

- Målsætningen frem til sommer for mig er enkel. Jeg håber, vi sammen kan nå med i top-6 og få de fede kampe der, og så glæder jeg mig til et U21-EM, som jeg kun kan komme med til ved at gøre mig skarp i FCN.

- Det handler om at få så mange minutter på banen som muligt og hjælpe holdet så meget som muligt, siger han.

/ritzau/