FC Nordsjælland mister snart anfører Nicolai Larsen, og han skal nok erstattes udefra, siger sportschefen.

Efter tre år i klubben vinker Nicolai Larsen denne sommer farvel til FC Nordsjælland.

Torsdag meddelte Guingamp fra den næstbedste række i Frankrig nemlig, at klubben har skrevet kontrakt med den 29-årige målmand fra næste sæson, og dermed opstår der et hul i FCN.

Farum-klubben har tradition for at hente afløsere op fra egne rækker, men sportschef Jan Laursen regner med at finde en erstatning for Nicolai Larsen udefra.

- Vi har nogle dygtige keepere på vej, men lige nu ser det ud til, at vi skal hente én ind til målmandskabalen. Jeg forventer, at vi henter en målmand ind udefra, siger Jan Laursen.

I denne sæson har 22-årige Peter Vindahl Jensen primært været reserve, men den talentfulde keeper mener ikke, at FCN behøver at hente en ny målmand.

- Jeg skal ind og vise, at pladsen som førstemålmand er min. Nu er der en plads ledig, og jeg skal bevise, at klubben ikke behøver at hente en ny førstemålmand.

- Jeg føler mig helt klar, og det har jeg gjort i lang tid. Jeg har været i truppen i længst tid, så jeg kender alt ved klubben og føler mig klar til at tage ansvar, siger Peter Vindahl Jensen.

Selv om Vindahl blot har spillet fire kampe i 3F Superligaen i denne sæson, er FCN-træner Flemming Pedersen helt tryg ved den unge keeper.

- Det har hele tiden været helt lige mellem Nicolai og Peter, og vi kan alle sammen se, at Peter er klar til at spille i Superligaen. Jeg er helt sikkert tryg ved ham, siger Flemming Pedersen.

Samtidig glæder cheftræneren sig over, at den afgående anfører får drømmen om et udlandsskifte opfyldt.

- Jeg er meget glad på Nicolais vegne. Da han kom til klubben, snakkede vi om, at han gerne ville se, om han kunne få et udlandseventyr på et tidspunkt, og det får han nu, siger Flemming Pedersen.

Peter Vindahl Jensen vogtede buret, da FCN søndag tabte 0-2 til Brøndby.

/ritzau/