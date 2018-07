Midtbanespilleren Mathias Jensen har de seneste sæsoner været en stor profil for FC Nordsjælland.

Jensen, som både er anfører for FCN og for det danske U21-landshold, menes at være interessant for flere udenlandske klubber.

FCNs sportschef, Carsten V. Jensen, forklarer da også, at interessen for anføreren, som blev skadet med en formodet fibersprængning i søndagens Superliga-kamp mod Esbjerg, er massiv.

»Der er stor interesse for ham, og hvis vi ville, kunne vi sagtens sælge ham i morgen. Interessen for ham er tiltagende, og der er da en chance for, at vi skal klare os uden ham i længere tid end bare i hans skadespause. Men vi er jo ikke interesseret i at skille os af med en rigtig god spiller, så hvis buddet på ham ikke er det rigtige, så venter vi,« siger Carsten V. Jensen.

Mathias Jensen forlængede sin kontrakt med FC Nordsjælland for et år siden.

Den nye aftale med klubben løber til sommeren 2020, men Jensen erklærer sig klar til et skifte, hvis den rette mulighed byder sig.

»Jeg har sagt, at jeg er klar til at tage af sted, hvis både FC Nordsjælland og jeg føler, det er det rigtige. Det er dog ikke sådan, at jeg bliver fuldstændig rasende på klubben, hvis jeg ikke får lov til at smutte,« siger Jensen.

Blandt de klubber, som meldes interesserede i Mathias Jensen, er hollandske Ajax og spanske Celta Vigo.

22-årige Jensen, som ventes ude i op til en måned med sin skade, kan godt se sig selv i Holland eller Spanien.

»Jeg har altid drømt om at spille i en af de to ligaer, så det interesserer mig da vildt meget,« siger han.

»Men jeg tager det stille og roligt, og som jeg har sagt tidligere, har jeg en aftale med min rådgiver om, at det skal være virkelig konkret, før han henvender sig til mig, og det har han ikke gjort endnu.«

Var det her din sidste kamp for FC Nordsjælland?

»Jeg aner det ikke. Det er ikke op til mig, for jeg har stadig to år tilbage af min kontrakt, så det er FCN, der skal sige god for det,« siger Jensen.

/ritzau/