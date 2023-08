En dansk rekord bliver efter alt at dømme smadret inden længe.

Dollarskyer er nemlig trukket fra franske Lyon og op over Farum, hvor FC Nordsjælland inden længe forventes at sælge stjerneskuddet Ernest Nuamah til franskmændene, der vil lade det øsregne med op til 225 millioner kroner for den blot 19-årige ghaneser.

Endnu er intet underskrevet og helt gennemført, men sportsdirektør i FCN, Jan Laursen, bekræfter torsdag aften, at klubben står foran at slå sin salgsrekord – og rekorden for danske klubber – på Kamaldeen Sulemana, der ifølge B.T.s oplysninger blev solgt for 150 millioner kroner for to år siden.

»Ja, hvis handlen sker. Vi har sat en meget høj barre (for prisen, red.), hvis han skulle sælges nu, for vi havde gerne beholdt ham længere. Men han har sammen med holdet præsteret så godt, at interessen er eskaleret, og derfor er der noget nu, som er tæt på – selvom handlen ikke er helt lukket,« siger FCN-bossen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ernest Nuamah har i de seneste dage befundet sig i Lyon, og torsdag skrev transferguruen Fabrizio Romano, at Nuamah har gennemført sit lægetjek i storklubben.

»Jeg kan ikke sige, om der bare mangler en underskrift. Transfers af den størrelse er big business, og med hvad der er indblandet for spillere, klubber og så videre, så er det ikke noget, der bare bliver klaret på en eftermiddag,« siger Jan Laursen og fortæller om den enorme handel, som FCN inden længe ventes at gennemføre.

»Intet er umuligt at sige nej til, men vi er også nået et punkt, hvor det er så ekstremt, at det er fornuftigt at gøre. Og vi har også kunnet se, hvor meget der har været på spil for sådan en ung gut.«

»Det er også fortjent. Han har været på en mission, og når vores krav er blevet opfyldt, så skal han have lov at bestemme, hvad han vil,« siger Laursen om Nuamah, der blev årets spiller sidste sæson.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

FCN ventes at få omkring 185 millioner i transfersum, mens der venter omkring 37 millioner i bonusser.

»Vi er stolte over, at det er os, der sætter en ny overligger for, hvad der kan lade sig gøre i Superligaen.«

Millionprognoserne over Farum betyder dog ikke, at FCN kommer til at gå shop-amok i den sidste uge af transfervinduet, hvor FCN håber at holde på truppen – og kun krydre med spillere fra øverste hylde, hvis det ellers er muligt.

»Vi er meget ambitiøse, og nu skal vi se på det. Nu kommer der nok en vanvidsuge, selv om det også har været en vanvidssommer, hvor jeg i hvert fald har fundet ud af, at der er mange, der har mit nummer,« siger Jan Laursen.

Og umiddelbart har Jan Laursen altså god ro i maven.

For trods fraværet af Nuamah storspillede FCN og smadrede FK Partizan med hele 5-0 i Conference League-kvalifikationen torsdag aften – du kan læse B.T.s dom over dét opgør lige her.