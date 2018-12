I et syv sider langt skriv svarer FCN-ejers fodboldakademi igen på anklager om afstraffelse af akademielever.

Fodboldakademiet Right to Dream afviser, at forholdene på akademiet er som beskrevet i artikler i Politiken.

Det sker i en pressemeddelelse fredag, der er afsendt fra kommunikationsafdelingen i fodboldklubben FC Nordsjælland.

I et syv sider lang meddelelse går man i detaljer med eksempler, efter at Politiken fredag bragte en historie på politiken.dk.

Den handlede om, at fodboldspillere på Right to Dream i Ghana, som er ejet af Tom Vernon, der også ejer FCN, blev udsat for fysisk afstraffelse.

I artiklen fortæller den ghanesiske fodboldspiller Collins Tanor, der i øjeblikket er udlejet til Hobro IK fra Manchester City, om eksempler på fysisk afstraffelse. Yderligere tre tidligere elever har medvirket med oplysninger.

I pressemeddelelsen beskriver akademiet sin version af tilstanden på akademiet samt forløbet med avisen. Man oplyser, at så snart man blev gjort opmærksom på historien, satte man sig til at undersøge sagen.

- Adskillige tidligere elever fra samme periode, som Politikens kilder, er blevet spurgt. Elever, der har forladt akademiet.

- Piger, drenge, fodboldspillere og akademikere. Hver og en har givet udtryk for præcist det modsatte, end mediets kilder gør omkring forholdene på akademiet i Ghana, hvilket de har bekræftet på skrift.

- Politiken har fået tilsendt flere af disse for over en uge siden, skriver Right to Dream i meddelelsen.

- RTD (Right to Dream, red.) har en klar politik på området og accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse af børn. Derfor har vi altid haft et tæt samarbejde med alle relevante myndigheder på området, lyder det videre i meddelelsen.

I pressemeddelelsen citerer akademiet også Joseph Adu fra de ghanesisk sociale myndigheder.

- Min vurdering er, og jeg er ikke det mindste i tvivl, at der ikke foregår nogen form for mishandling af børn der (på akademiet, red.), for jeg er kommet der hver eneste gang med det ene mål at grundigt undersøge, hvordan tingenes tilstand virkelig er, citeres Joseph Adu for.

Han konkluderer så videre i pressemeddelelsen, at der ikke finder nogen form for overtrædelser af børns rettigheder sted på akademiet.

Torsdag afholdt Tom Vernon et usædvanligt pressemøde på Farum Park, hvilket altså var dagen inden, at Politiken bragte sin historie.

Her tog man afstand fra beskyldningerne og oplyste, at akademiet i en årrække er mødt med anklager fra et netværk af personer i Ghana, der ifølge Tom Vernon ønsker at ødelægge akademiet.

/ritzau/