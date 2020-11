FC Midtjylland fik sig onsdag aften en lektion i Champions League, da Ajax ikke viste nogen form for nåde og sendte Brian Priskes tropper hjem til Herning med et nederlag på 1-3.

Sejren til det hollandske tophold kunne meget nemt være blevet større, da især første halvleg bød på mange brændte chancer fra hjemmeholdet.

Skudstatistikken lød på 9-0 efter 36 minutter, og målmand Jesper Hansen leverede på helt utrolig vis for at holde Ajax stangen.

»Det føltes ikke som et bombardement. Der var mange store chancer, især i første halvleg. De kommer bare ud med lyn og torden i anden halvleg og scorer to vanvittigt gode mål. Jeg må bare erkende, at de er godt sparket ind. De straffer os sindssygt hurtigt, og så var det op ad bakke for os. Så det blev svært efter pausen, da vi lukker to hurtige mål ind. Vi gør os de erfaringer, at fejl desværre bliver straffet. Men vi skal videre, og vi skal være klar fra start i de næste kampe,« siger han og sætter flere ord på Ajax' dominans.

»Det var os overlegne i den største del af kampen, der er ikke så meget at sige til, at de vinder. Det var få perioder, hvor vi satte os på det og pressede. Den første tredjedel af første halvleg var ikke godt. Der kunne vi godt have set bedre ud. Vi laver nogle fejl, som de er tæt på at straffe, og så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at vi ikke præsterer bedre, så vi kunne få point. Det var det, vi havde håbet på. De spiller en klart bedre kamp, end de gjorde i Herning. Vi må være ærlige at sige, at de viser den kvalitet, de har, og der er et stykke vej for os til at nå derop,« erkender landsholdsmålmanden

Han mener godt, at man i kampen så forskellen på at være tophold i henholdsvis Superligaen og Æresdivisionen.

»Ja, det synes jeg godt, at man kan sige. Det er et sindssygt godt hold, som er vant til at spille i Champions League, og de ved, hvornår man skal slå til. De havde måske snakket om, at de havde brændt en del store chancer i første halvleg, så de skulle være mere kyniske efter pausen, og det viste de. Der er forskel, og det kan man også se. Vi var desværre langt fra at få point,« lyder det ærligt fra Jesper Hansen.

FCM-keeperen og resten af holdet fra Herning skal en tur til Italien i næste uge, hvor Atalanta venter.