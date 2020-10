Champions League giver FCM et solidt økonomisk fundament. Men opskriften på succes forbliver den samme.

FC Midtjylland sikrede sig et trecifret millionbeløb, da klubben i slutningen af september lykkedes med at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League.

Dermed blev den økonomiske virkelighed ændret fra den ene dag til den anden for de danske mestre, der aldrig før har kvalificeret sig til gruppespillet i Europas fornemmeste klubturnering.

Men selv om beløbet er enormt for en klub som FCM, så forsøger midtjyderne ikke at lade sig rive med. Det siger sportschef Svend Graversen.

- Det giver et økonomisk fundament, og det er vi meget bevidste om. Men vi er også bevidste om, at vi ikke skal forandre noget.

- Vi skal derimod gøre det, vi allerede gør, endnu bedre, og vi skal være dygtige til at holde fast i, hvem vi er. Det gælder både sportsligt og for hele setuppet omkring klubben, siger sportschefen.

FCM tager hul på sin debutsæson i Champions League onsdag aften, hvor italienske Atalanta gæster MCH Arena i Herning.

Svend Graversen er ikke overrasket over, at det endelig er lykkedes for FCM at blive en del af det allerfineste selskab i europæiske fodbold.

- Som klub har vi hele tiden lagt på, og vi er blevet lidt bedre hele tiden. Vi har tidligere fået nogle slag i Europa, men vi er blevet ved med at styrke vores setup, og vi har haft kontinuitet, lyder det.

FCM får over 100 millioner kroner alene for at kvalificere sig til gruppespillet. Derudover kommer blandt andet en anselig sum i tv-penge.

Billetindtægter bliver der dog ikke mange af, da de danske coronarestriktioner maksimalt tillader i alt 500 personer på stadion.

- Det er næsten ikke til at bære, at vi ikke kan dele den her oplevelse med alle vores fans. Der er ingen tvivl om, at det ville have styrket sammenholdet med dem. Men det er nu engang sådan, verden er, siger Svend Graversen.

Opgøret mellem FCM og Atalanta sparkes i gang onsdag klokken 21.

/ritzau/