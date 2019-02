Paul Onuachu har alligevel ikke karantæne i FC Midtjyllands kamp mod FC Nordsjælland mandag.

FC Midtjylland kan gøre brug af angriberen Paul Onuachu i mandagens kamp mod FC Nordsjælland.

Angriberen har nemlig fået annulleret et af sine gule kort fra kampen mod AGF af Fodboldens Disciplinærinstans og har alligevel ikke karantæne.

Det skriver FC Midtjylland på Twitter.

I en særdeles begivenhedsrig kamp scorede Onuachu to gange og fik to gule kort. Det sidste af dem var FCM ikke enig i og appellerede derfor advarslen.

Den ragede han til sig i en duel med AGF's Jens Stage. Efter kampen hævdede Onuachu, at han ramte bolden klart uden intentioner om at lave frispark.

Men kampens dommer, Jørgen Daugbjerg Buchardt, så i første omgang episoden anderledes og udviste den nigerianske profil.

FCM-sportschef Svend Graversen forklarede klubbens syn på sagen til den lokale avis Herning Folkeblad.

- Vi anerkender, at dommeren må foretage mange skøn i løbet af en kamp, men vi mener, at tv-billederne i den her situation klart og tydeligt støtter vores opfattelse af situationen, og at dommeren har skønnet forkert, sagde han tidligere på ugen.

Foruden Onuachu blev holdkammeraten Marc Dal Hende og AGF's Casper Højer Nielsen udvist i opgøret.

/ritzau/