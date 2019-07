Vicemestrene fra FC Midtjylland regner ikke med yderligere nyindkøb til truppen trods flere salg.

FC Midtjylland har solgt Kian Hansen og Rilwan Hassan, mens andre er blevet udlejet, og derudover er profiler som Paul Onuachu og Marc Dal Hende også tabt for klubben.

Trods profilerede afgange er både sportschefen og cheftræneren glade for den nuværende trup og regner ikke med, at midtjyderne skal bruge flere penge i dette transfervindue.

- Vi er godt dækket ind hele vejen rundt, så jeg regner ikke med at få flere spillere til, siger FCM-træner Kenneth Andersen.

Kian Hansens skifte til FC Nordsjælland efterlader et tomrum i forsvaret, men sportschef Svend Graversen mener ikke, at der er brug for en udefrakommende erstatning.

- Vi har fem dygtige midtstoppere til de tre pladser, så der skal ikke hentes en erstatning for Kian Hansen, konstaterer sportschefen.

Kenneth Andersen forklarer, at Kian Hansens erfaring bliver svær at erstatte, men at den direkte afløser findes internt i truppen.

- Man kan ikke bare hive Kian Hansen ud af truppen og så fortsætte på samme måde. Så selvfølgelig er der nogle udfordringer, men jeg er tryg ved dem, som skal ind og løse opgaven, siger FCM-træneren.

Hidtil har Rasmus Nicolaisen med succes overtaget pladsen fra Kian Hansen.

Sidste sæsons topscorer for FC Midtjylland, Paul Onuachu, er fortsat på kontrakt i det midtjyske, men et salg af den tårnhøje angriber er stadig planen.

- Det er samme status som tidligere, så han bliver solgt i dette transfervindue, siger Svend Graversen.

Han forklarer samtidig, at Junior Brumado, nyindkøbte Sory Kaba og Artem Dovbyk sagtens kan føre stafetten videre efter Paul Onuachu.

