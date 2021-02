FC Midtjylland står med det bedste udgangspunkt til den afgørende pokalkvartfinale mod OB.

OB smed en 1-0-føring og måtte se FC Midtjylland løbe med en 2-1-sejr, da de to superligaklubber torsdag aften mødtes i Odense i den første af to pokalkvartfinaler.

Sejren var ganske fortjent. FC Midtjylland var således bedst spillende i kampen, der var præget af et knoldet og hårdt medtaget underlag.

Moses Opondo bragte OB foran i anden halvleg, inden Luca Pfeiffer og Gustav Isaksen sørgede for de to midtjyske scoringer.

FC Midtjylland har med sejren sikret sig et solidt udgangspunkt til returopgøret, som skal spilles 10. marts på MCH Arena i Herning.

Opgøret var påvirket af, at man i timerne op til kampen havde skovlet banen fri for sne. Under det hvide lag gemte sig et græstæppe i dårlig stand. Knolde og huller skabte tydeligt problemer for spillerne.

FC Midtjylland formåede imidlertid at tage kontrollen i opgøret. OB blev måske en smule rystet af, at man allerede efter 16 minutter måtte pille Mads Frøkjær af banen på grund af en hovedskade.

Manden, der kom på banen i stedet for Frøkjær, gjorde dog hurtigt en forskel.

Moses Opondo fik efter 33 minutter bolden uden for feltet, hvor han tog et par træk, inden han knaldede den resolut i nettet bag Jonas Lössl, som fik sin første kamp i målet efter sit skifte hjem til FC Midtjylland.

Midtjyderne slap imidlertid ikke kontrollen, og syv minutter efter OB's føringsmål dukkede den tyske angriber Luca Pfeiffer op i feltet og stangede bolden over stregen efter et indlæg fra Dion Cools.

Fem minutter inde i anden halvleg tog gæsterne føringen. Gustav Isaksen, som indtil da havde vist gode takter, løb fra Oliver Lund på højrekanten, rundede unge Christian Vestergaard og bankede bolden i nettaget.

OB forsøgte med et sidste tryk i det afsluttende kvarter. Det førte til chancer til Robin Østrøm og Aron Elis Thrandarson. Sidstnævnte var tættest på med et tip, der strøg snert over mål.

/ritzau/