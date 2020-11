De kunne godt, men FC Midtjylland må ikke.

Når de danske mestre tirsdag møder Atalanta for anden gang i denne sæsons Champions League, må de fortsat undvære Evander, der har haft corona.

Det har han ikke mere, og han har ifølge klubbens hjemmeside fået accept af fodboldmyndighederne til igen at optræde i både Superligaen og Champions League, men en anden forhindring er kommet i vejen - de italienske myndigheder.

Evander lever simpelthen 'ikke op til kravene for deltagelse i professionel sport i Italien', skriver klubben.

Evander har siddet ude de seneste kampe grundet coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Evander har siddet ude de seneste kampe grundet coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er endnu et eksempel på den komplekse situation, vi befinder os i, og det er ekstremt svært at navigere i for vores spillere og stab. Først og fremmest er det ærgerligt for Evander, der havde set frem til at spille i Champions League, og dernæst er det ærgerligt for holdet, da vi ved, hvilken kvalitet han bidrager med,« siger klubbens sportschef, Svend Graversen, og tilføjer:

»Evander er raskmeldt og tilbage i træning. Han opfylder alle kriterier både fra danske parter og UEFA. At han ikke kan få tilladelse til at spille mod Atalanta, er uheldigt, og det udfordrer turneringen og de fælles vilkår, men vi er nødt til at acceptere situationen og Italiens restriktioner,« siger han til klubbens hjemmeside, hvor det fremgår, at Atalanta selv var ude for samme situation, da de op til kampen i Danmark havde tidligere smittede med i truppen.

Det var ikke noget problem.

Evander er dermed ikke i truppen i Italien, ligesom karantæneramte Erik Sviatchenko og coronasmittede Jens-Lys Cajuste heller ikke er det.