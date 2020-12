FCM er videre til pokalkvartfinalerne med en dramatisk sejr over FCK efter straffesparkskonkurrence.

Efter 120 intense minutter var FC Midtjylland skarpest fra straffesparkspletten og vandt en samlet sejr over FC København i Sydbank Pokalens ottendedelsfinale.

Med den dramatiske sejr i Parken kan FCM se frem til at møde OB i to pokalkvartfinaler, der afvikles i februar og marts 2021.

To tidlige scoringer gav 1-1 i den ordinære spilletid, der var præget af to mandskaber, som havde stor respekt for hinanden og ikke ville blotte sig defensivt.

Midtjyderne var tættest på i den forlængede spilletid, men manglede det allersidste, og så måtte kampen afgøres i straffesparkskonkurrence. Her scorede FC Midtjylland på alle sine forsøg, mens FCK's Nicolaj Thomsen brændte det afgørende spark og endte som skurk.

Dermed fortsatte midtjyderne den gode stime mod FCK, som ulvene nu ikke har tabt til i de seneste syv indbyrdes opgør.

Gæsterne fik en regulær drømmestart, da Sory Kaba efter tre minutter udnyttede det straffespark, som FCK-målmand Karl-Johan Johnsson begik i kampens første minut.

FCK greb taktstokken som en modreaktion på den tidlige dukkert, og med en stor portion held fik værterne udlignet efter ni minutter, da en clearing fra Frank Onyeka ramte Jens Stage og strøg i mål til 1-1.

Med velkendt stor fysik kæmpede Midtjylland sig ind i opgøret, men FCK's velbefolkede midtbane gav gæsterne problemer i opspillet.

Selv om spillet ikke for alvor flød, var der flere store chancer i begge ender i resten af første halvleg. Tættest på var FCM-stopperen Daniel Høegh, som ramte overliggeren.

Generelt var der længere mellem chancerne i anden halvleg, hvor begge hold kæmpede med at finde løsninger på banens sidste tredjedel.

Derfor skulle der to gange 15 minutter ekstra til, hvor heldet var med hjemmeholdet, da FCM's Awer Mabil ramte stolpen. Således endte de to hold på pletten, hvor gæsterne altså trak det længste strå.

I efterårssæsonens sidste superligarunde tager FCK imod OB, mens FCM får besøg af FC Nordsjælland.

/ritzau/