Awer Mabil var tilbage for FCM mod Esbjerg, og træner Jess Thorup vil bevare australieren i sin trup.

Herning. FC Midtjylland fik sæsonens første sejr, da midtjyderne hjemme slog Esbjerg 3-1 i Superligaen lørdag.

Det danske mesterhold var spækket med reserver til kampen grundet den vigtige Champions League-kamp onsdag mod FC Astana, og en af de nye på holdet var Awer Mabil, og han var glad for at få chancen.

- Det var godt at spille for FCM, og det har været tre lange år. Jeg har ventet på chancen, så det var rart at spille foran fansene, siger australieren.

Mabil har tidligere optrådt for netop Esbjerg, og det var svært at spille mod sin tidligere klub, fortæller han.

- Det var svært, men jeg har prøvet det før. Mit hjerte hører til her. Jeg gav alt for at hjælpe FC Midtjylland, understreger han.

Awer Mabils indsats på banen blev også bemærket af FCM-træner Jess Thorup, som var meget tilfreds med Mabils præstation.

- Jeg synes, Mabil greb chancen. Han er undervejs hele tiden. Han lykkedes med nogle gode aktioner, og han lavede nogle gode indlæg. Det var godt at se, siger FCM-træneren.

Ifølge Jess Thorup er det mangel på modenhed, der har holdt Awer Mabil tilbage i FCM.

- Vi kunne se, at der var meget kvalitet, men der manglede noget i forhold til beslutninger. Det synes jeg, at han har fået, og han viste det i dag.

- Han har virkelig kæmpet for at få chancen, og nu fik han chancen fra start, og det var godt at se, at han greb den, siger Thorup.

Awer Mabil har tidligere været udlejet to gange i sin tid i FCM, men der bliver ikke tale om en tredje gang ifølge Jess Thorup.

- Som udgangspunkt ønsker jeg at beholde alle dem, vi har nu. Vi har brug for en bred trup, da vi forhåbentlig skal spille en masse kampe.

- Awer knokler på i dagligdagen, og mod Esbjerg viste han sin berettigelse til at være en del af vores hold, slutter Thorup.

/ritzau/