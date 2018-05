FCM fik skabt stor spænding om det danske mesterskab med sejren over Brøndby, og det vil Jess Thorup udnytte.

Brøndby. For to runder siden var Brøndby fem point foran FC Midtjylland i kampen om det danske mesterskab.

Efter FCM's 1-0-sejr ude over Brøndby er det forspring forduftet, og guldduellanterne er placeret side om side med 79 point med to kampe tilbage.

FCM-træner Jess Thorup benytter lejligheden til at lægge pres på Brøndby.

- Jeg kan mærke euforien på spillerne og fornemmelsen af at være ved at opnå noget og komme fra baghjul, når ingen troede på os.

- Det er en fantastisk fornemmelse at komme buldrende bagfra, siger Thorup.

Han mener, at de resterende kampe bliver mentalt hårdere for Brøndby end FCM.

- Hvis jeg sad i den anden lejr, så ville jeg tænke: Puha, vi havde bagt til en mesterskabsfest, og nu er konkurrenten à point.

- Det må være hårdt for Brøndby at gå ind til de to sidste kampe, mens vi glæder os, selv om vi har et megasvært program, siger FCM-træneren.

FCM havde inden mandagens sejr tabt de foregående fire kampe i denne sæson til Brøndby, hvis man tæller pokalsemifinalen med.

Derfor forsøgte Thorup at ændre taktikken, så Brøndby var nødt til at slå flere lange bolde.

- Når man har tabt fire gange til Brøndby, så skal man gøre et eller andet anderledes. Og det synes jeg, vi gjorde.

- Vi lukkede ned for nogle af deres styrker. Det fungerede godt. De havde ikke ret mange chancer i åbent spil. De var kun farlige på standarder.

- Jeg har sjældent set Brøndby producere så få chancer på hjemmebane. Det var en cadeau til vores organisation, siger Thorup.

Brøndby-træner Alexander Zorniger mente, at FCM-spillerne Tim Sparv og Paul Onuachu skulle være udvist i mandagens kamp, men den debat afviser Thorup at deltage i.

- Jeg gider slet ikke kommentere, at han i nederlagets stund udtaler det, siger Thorup.

