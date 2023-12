FC Midtjylland er efter sejren over Silkeborg nu ubesejret i 10 kampe i træk og spiller med helt i toppen.

Fem sejre i træk og 24 point ud af de seneste 30 mulige.

Det er status for FC Midtjylland, der efter en svingende sæsonstart har sat en fremragende stime sammen.

Holdet har med mandagens sejr over Silkeborg spillet sig helt op på siden af FC København i toppen af Superligaen, og det er gået hurtigere end FCM-træner Thomas Thomasberg havde forventet.

- Jeg havde regnet med, at der ville gå længere tid, før at vi ville ligge, hvor vi gør nu. Det har sendt et signal om, at vi er med nu.

- Vi er blevet stillet mange spørgsmål, om vi nu troede på os selv, og om vi kunne være med, og det har vi slet ikke tvivlet på.

- Vi har dog tvivlet lidt på, om vi kunne hente det pointantal, vi var bagefter, for det krævede rigtig mange sejre i træk, men det har vi formået, siger Thomas Thomasberg.

Midtjyderne var for blot en måned siden hele otte point efter de forsvarende mestre fra FCK og lå placeret omkring top-6-stregen.

Senest vandt FC Midtjylland mandag 4-1 på udebane over Silkeborg, der også kæmper med i toppen af rækken.

Ifølge FCM-anfører Henrik Dalsgaard er der flere ting, der spiller ind i den gode stime, blandt andet mere tid til træninger efter holdets europæiske exit.

- Vi har hele tiden haft troen på det. Jeg har kunnet se kvaliteten i truppen, men nu begynder det at hænge sammen.

- Selvtillid har gjort meget, og så er det ikke nogen hemmelighed, at vi har haft godt af en masse træninger. De ekstra træninger, vi har haft ved ikke at spille europæisk, kan være det, vi begynder at kunne se resultatet af nu, siger Henrik Dalsgaard.

FC Midtjylland blev ekspederet ud af Conference League af polske Legia Warszawa i sidste kvalifikationsrunde før gruppespillet.

I en tæt Superliga-topstrid med mange hold om buddet, er det vigtigt at fortsætte den flotte pointhøst, hvis FCM fortsat skal spille med i toppen, understreger Thomas Thomasberg.

- Topholdene har lavet rigtig mange point i år, og vi har over to point i snit nu. Det skal man også helst skal have, hvis man vil spille med helt i toppen, siger FCM-træneren.

Der resterer blot en enkelt runde før vinterpausen, og her tager midtjyderne mod ærkerivalerne fra Viborg på MCH Arena.

