Cho Gue-Sung missede fra pletten, da FC Midtjylland tabte topkamp til Brøndby efter 80 minutters overtal.

Meget kunne være gået anderledes i søndagens superligatopkamp, hvis Cho Gue-Sung havde sparket FC Midtjylland i front på et straffespark efter knap 20 minutter.

Men han brændte, og i stedet vandt Brøndby med 1-0 og overtog førstepladsen fra FCM.

Det var anden gang, at Cho brændte straffespark for FCM i sæsonen, men træner Thomas Thomasberg har ikke mistet troen på, at den sydkoreanske angriber kan score fra 11 meter.

- Han har vist scoret på 11 ud af 12 for Sydkorea. Nu har han selvfølgelig brændt to her, men jeg har en god fornemmelse af, at han også sparker næste gang, medmindre vi finder ud af noget andet, siger Thomas Thomasberg.

Hans hold formåede ikke at komme på tavlen trods 80 minutter i overtal efter udvisningen til Brøndbys Henrik Heggheim.

- Vi er selvfølgelig skuffede. Vi fik ikke kvalitet nok i det, til trods for at vi skabte chancer nok til at score en gang eller to. Vi er skuffede over, at vi ikke skabte endnu mere med en mand i overtal, siger Thomasberg.

- Vi er selv skyld i, at vi formøblede de gode forudsætninger. Vi må erkende, at vi ikke var dygtige nok i vores indlæg. Det var en frustrerende dag og et tabt skridt i topkampen. Det var et vigtigt skridt, når det var en sekspointskamp.

Keeper Jonas Lössl ærgrer sig over, at FCM mistede overhånden i den meget tætte topstrid, hvor Brøndby nu fører med et point ned til FCK og FCM.

- Brøndby så gode ud, og det gør FCK også. Men det synes jeg også, vi gør. Så jeg håber, at vi kan være med til det sidste. Men i en kamp som denne, skal vi selvfølgelig have tre point.

- Vi kan ikke bruge kampen i dag til en skid. Lige nu vil jeg bare hjem og glemme den her kamp og så komme videre, siger Jonas Lössl.

FCM skal næste søndag møde AGF på udebane.

/ritzau/