FC Midtjyllands træner Thomas Thomasberg går på vinterpause med en god fornemmelse efter seks sejre i træk.

FC Midtjylland overvintrer som Superligaens førerhold.

Det står klart, efter at midtjyderne mandag bankede ærkerivalerne fra Viborg FF med 5-1 og hentede holdets sjette sejr på stribe.

FCM-træner Thomas Thomasberg går glad på vinterpause efter den flotte stime.

- Det er den bedste placering, man kan overvintre på, så det er vi super glade for. Især fordi, at det lignede det ikke undervejs.

- Jeg kommer til at nyde at have ro i krop og sjæl, nu hvor jeg kan se tilbage på en fantastisk afslutning på efterårssæsonen med seks sejre i træk. Det er meget usædvanligt i Superligaen, siger Thomas Thomasberg.

Midtjyderne har ikke tabt i de seneste 11 superligakampe, og den serie uden nederlag startede lige efter, at holdet blev ekspederet ud af Conference League playoffkampene mod polske Legia Warszawa.

Thomas Thomasberg erkender, at det har været en stor fordel for holdet ikke at skulle fokusere på to turneringer på én gang.

- Selvfølgelig har det været en fordel i den stime, vi har sat sammen, at vi har kunnet fokusere 100 procent på Superligaen. Alt andet ville være åndssvagt at sige. Det havde været svært at få flere point, hvis vi havde været med i Europa.

- Det er naturligt, at det har været en fordel for os, for man kan træne meget mere sammen, når man kun har en kamp om ugen. Derfor skal det være en fordel i forhold til forberedelse til kampene.

- Men vi har kun et ønske her i FCM, og det er, at vi skal være med i europæiske gruppespil, og der nåede vi desværre ikke over målstregen i år, siger FCM-træneren.

FC Midtjylland går på vinterpause med to point ned til Brøndby IF og tre point ned til FC København i den tætte Superliga-topstrid.

Klubbens sportsdirektør Svend Graversen forudser et tæt forår, hvor guldkandidaterne kommer til at duellere helt til det sidste.

- Jeg er helt sikker på, at det bliver et slag, der bliver udkæmpet helt til sidst i sæsonen. Det er de små ting, der kommer til at afgøre det i foråret, siger Svend Graversen.

Superligaen genoptages i februar, hvor de resterende fem runder af grundspillet afvikles, inden ligaen brydes op i et mesterskabsspil og et nedrykningsspil.

/ritzau/