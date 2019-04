Kenneth Andersen nægter at opgive drømmen om guld i Superligaen. Men det kræver, at FCK går ned.

Seks superligarunder tilbage. Otte point op til FC København.

Det er status for FC Midtjylland efter torsdagens 0-3-nederlag i Telia Parken.

Men de tørre fakta får ikke FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, til at opgive håbet om midtjysk guld for anden sæson i træk.

- Så længe der er en mulighed for, at det pointmæssigt kan lade sig gøre, skal vi gøre os selv den tjeneste, at vi jagter det og ikke bare giver op.

- Vi kan håbe, at FCK snubler lidt til sidst, og vi får en chance mere for at gøre det. Så længe der er en mulighed, skal vi gå efter det.

- Alle, der sidder i omklædningsrummet, har prøvet at tabe en fodboldkamp. De ved, hvad der skal til for at komme op igen, siger Kenneth Andersen.

I sidste sæson kom FCM fra baghjul, da Brøndby havde et forspring på fem point før de sidste fire runder.

Kenneth Andersen vil ikke udelukke, at den erfaring kan spille ind, når midtjyderne sætter slutspurten ind.

- Det kan godt være, at den kan det. Det svært at svare på, om det kan blive en faktor, men vi vil i hvert fald jagte muligheden, så længe den er der.

FCM-anfører Jakob Poulsen erkender, at der var forskel på de to hold i torsdagens opgør.

- Der var mere kvalitet fra deres side. Det er noget værre pis, men det er desværre bare sådan, det er, lyder det fra kaptajnen.

Foruden forspringet på otte point har FC København en markant bedre målscore efter torsdagens opgør.

- Vi har dem selv en gang mere. Så er vi nede på fem point. Men med en dårligere målscore og så er vi egentlig tilbage på seks.

- Der er lang vej. Det synes jeg. Men vi kommer til at se, om vi kan vinde resten. Om ikke andet for at holde os skarpe til pokalfinalen. Men det ser lidt sort ud med mesterskabet, siger Jakob Poulsen.

FC Midtjylland skal et smut til Telia Parken igen den 17. maj, hvor Brøndby venter i pokalfinalen.

/ritzau/