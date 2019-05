FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen kalder FC Københavns mesterskab fortjent, da FCK har været klart bedst.

FC København sikrede sig søndag DM-guld, da klubben hjemme besejrede Brøndby med 3-2.

Dermed kan FC Midtjylland ikke længere indhente københavnerne i tabellen, og FCM tabte senere søndag 1-3 til OB.

FCM-træner Kenneth Andersen tøver ikke med at kalde det fuldt fortjent, at FCK har skubbet FCM af tronen og kan lade sig hylde som dansk mester for 13. gang.

- Vi må sige tillykke til FCK, som har været rigtig, rigtig gode.

- FCK har været klart bedre end os, man kan jo bare se på tabellen. De har hentet maksimumpoint i slutspillet, og det siger noget om den kvalitet, de har, siger Kenneth Andersen.

FC Midtjyllands målmand Jesper Hansen er enig med sin træner.

FCK satte ifølge målmanden det hele på plads over påsken, hvor FCK først slog FCM i København, inden holdet vandt over FC Nordsjælland, mens FCM tabte til Brøndby.

- Stort tillykke til FCK, som gjorde det af med os i påsken. De har ikke tabt i mesterskabsspillet overhovedet, mens vi ikke selv har været gode nok.

- Vi var mere heldige og kyniske i sidste sæson, men i denne sæson har vi hverken haft marginalerne eller været gode nok i begge ender, siger Jesper Hansen.

OB har i sæsonens løb haft problemer mod både FCK og FCM, da fynboerne har tabt flere kampe til begge tophold.

OB-træner Jakob Michelsen mener, at FCK er fortjent vinder af mesterskabet.

- Når man fører med 14 point over sin direkte konkurrent og er meget langt foran resten, så er man selvfølgelig det bedste hold.

- Det er et fuldt fortjent mesterskab, for de har det bedste hold, og FCM har været lige så suveræne som nummer to, for de har været langt foran de øvrige.

- Både FCK og FCM har fantastiske trupper, og derfor har de kørt et parløb og ligget op og ned ad hinanden indtil for tre uger siden, siger Michelsen.

FC Midtjylland ender på andenpladsen i Superligaen, mens OB ligger nummer fire og kan nå tredjepladsen.

/ritzau/