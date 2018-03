45 minutter. Mere blev det ikke til for Frank Onyeka i søndagens Superligakamp mod Sønderjyske.

Her turde FC Midtjylland-træner Jess Thorup ikke længere have angriberen på banen.

»Frank er en fantastisk dygtig spiller, men han mangler erfaring. Han havde et gult kort, og vi har tidligere set, han er kommet til at gøre noget, så vi skulle spille en mand i undertal. Og det ville jeg ikke risikere i den her kamp,« sagde Jess Thorup efterfølgende med henvisning til forårets kamp mod Hobro, hvor Frank Onyeka fik rødt kort.

Så du var direkte bange for, at han skulle blive vist ud?

Lige så snart han fik det gule kort, sagde jeg: ’Jeg skifter ham ud i pausen’.

Det var allerede efter 15 minutter, at Frank Onyeka fik en advarsel for en voldsom tackling på Sønderjyske Simon Poulsen midt på banen. Han blev i pausen erstattet af Bozhidar Kraev.

Afløseren brændte i løbet af kampen et par store chancer. Det samme gjorde flere andre FCM-spillere som Marc Dal Hende, Bubacarr Sanneh og søndagens største synder: Gustav Wikheim – der dog også fik scoret sejrsmålet i det 90. minut.

Det er ikke svært at lade tankerne dvæle ved, at FCM i efteråret lukrerede på masser af scoringer fra nu skadede Paul Onuachu og afhændede Alexander Sørloth.

Er det ikke også sådan en kamp, hvor I mangler en skarp angriber?

»Det er det jo. Det fede er jo, at Gustav får scoret. Det er jo det, vi har snakket om. Det mangler han outputtet på. Men vi skal huske, at han faktisk laver en assist og scorer et mål. Det kan vi bygge videre på til mesterskabsslutspillet,« sagde Jess Thorup.

Gustav Wikheim selv var helt med på, at hans effektivitet trods matchvinderrollen kunne have været bedre.

»Jeg brugte et par chancer på at score et mål i dag. Jeg var gået lidt død foran mål, så det var dejligt endelig at kunne score,« sagde Gustav Wikheim, der scorede i helt fri position foran målet i det 90. minut.

»Jeg håbede bare på, at der ikke kom et bump i græsset, eller at der ville ske et eller andet mærkeligt. Det gjorde der heldigvis ikke.«

Med 2-1-sejren hænger FCM stadig på Brøndby i toppen af Superligaen.

»Vi fik pointene, som vi skulle bruge. Vi er stadig med. Og nu skal vi bruge landsholdskamppausen godt, så vi har mulighed for at hænge på hele vejen,« sagde Gustav Wikheim.

Og der bliver måske også tid til at træne afslutninger?

»Ja, det skal jeg i hvert fald gøre.«