Jess Thorup påpeger, at FCM er i gang med at bygge et nyt hold op, inden guldslaget afgøres i slutspillet.

Farum. FC Midtjylland var i lange perioder på hælene mod FC Nordsjælland i søndagens topkamp, der endte 1-1 i Alka Superligaen.

Trods resultatet er FCM-træner Jess Thorup optimistisk forud for slutspillet.

Ifølge Thorup går guldkandidaten ind til det kommende slutspil med optimisme.

- Jeg forventer ti svære og lige kampe. Folk kommer kun til at snakke om FCM og Brøndby, men det er en fejl. Både FCN og FC København kommer buldrende bagfra.

- Vi har spillet nogle svære kampe på udebane i foråret, men vi er sluppet godt fra dem. Vi er i gang med at bygge noget nyt op, og det er spændende at være en del af, siger Jess Thorup.

I søndagens kamp mod FCN måtte FCM endnu en gang undvære den offensive duo med Paul Onuachu og Rilwan Hassan på grund af skader.

- Det giver nogle nye dimensioner at få Onuachu og Hassan tilbage. Vi har manglet en rendyrket angriber som Onuachu, siger Jess Thorup.

Han håber at have duoen tilbage efter pausen på grund af landskampe, der snart venter.

Jess Thorup roser sit holds omstilling efter januars spillerafgang og perioden med skader til nøglespillere.

Han ser det også som en selvfølge, at det har givet hans FCM nogle udfordringer.

- Vi er i gang med at skabe et nyt hold, samtidig med at vi skal holde fast i vores topplacering. Der kommer nye spillere ind, der skal finde ind i nye positioner, og det giver udfordringer.

- Vi er ikke i nærheden af at være i mål, og det kommer vi heller ikke foreløbig, men vi er på rette vej, siger Jess Thorup.

Med pointdelingen har FCM samme pointantal som Brøndby, der er placeret på førstepladsen med en bedre målscore.

FC Midtjylland møder søndag Sønderjyske i grundspillets sidste kamp.

/ritzau/