FCM-spillerne skal i vinteropstarten huske både et godt efterår og nederlaget mod AGF, mener FCM-træner.

FC Midtjylland har præsteret flot gennem hele efterårssæsonen.

Søndag led klubben så sæsonens blot andet nederlag i 3F Superligaen, da AGF vandt 3-1 i Herning.

På trods af nederlaget i årets sidste kamp roste FCM-træneren sine spillere for deres indsats i efteråret.

- Spillerne skal huske hinanden på det efterår, som de har leveret. Det har været helt outstanding, siger Brian Priske.

FCM-træner Brian Priske håber, at nederlaget til AGF kan vendes til noget positivt.

- Lige nu og i de næste par timer, der gør det selvfølgelig ondt, men spillerne skal huske den følelse, som de sidder med efter nederlaget, for den skal være brændstof til ferien og en hård opstart, siger FCM-træneren.

Anfører Erik Sviatchenko har haft en stor andel i klubbens flotte efterår og blev for nylig kåret til efterårets profil.

Forsvarsspilleren mener ikke, at de tre indkasserede mål på kort tid i søndagens kamp mod AGF bør ødelægge helhedsindtrykket.

- Otte minutter på et efterår skal ikke male negativitet ud over FCM. Vi har været enormt gode i mange kampe, siger Erik Sviatchenko.

Nederlaget til AGF giver anføreren blod på tanden i forhold til de resterende kampe, der venter på den anden side af vinterpausen.

- Det giver mig noget benzin og ærgerrighed, og jeg lover, at jeg også nok skal give det videre til mine holdkammerater, siger han.

Også sportschef Svend Graversen er tilfreds med truppens indsats i efteråret og regner ikke med meget aktivitet i januar måneds transfervindue.

- Vi er sindssygt glade for den trup, som vi har, for spillerne har gjort det fremragende. Det er ikke sådan, at man ser os være virkelig aktive på markedet, siger sportschefen.

