Ifølge træner Kenneth Andersen skabte FC Midtjylland chancer nok til at vinde 0-0-kampen mod FC Nordsjælland.

FC Midtjylland spillede lørdag 0-0 mod FC Nordsjælland i Herning, men midtjyderne føler, at de skabte nok chancer til at vinde, fortæller cheftræneren.

- Resultatet ærgrer mig, når jeg tænker på, hvor store chancer vi skabte, siger FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen.

Han savnede, at hans mandskab formåede at presse FC Nordsjælland mere, når det havde bolden.

- FC Nordsjælland formåede at holde os godt væk, når vi havde bolden, så der manglede vi at lægge tryk på dem, siger han.

Paul Onuachu og Mayron George var i landskampspausen i aktion for henholdsvis Nigeria og Costa Rica, og det kan have medført træthed, som viste sig i kampen.

- Onuachu blev træt, og George havde heller ikke meget at skyde med, for han har spillet klokken tre om natten på den anden side af kloden, siger Andersen.

- Det er ikke en undskyldning, men hvis alle spillere er der hele tiden, har man en bedre rytme, end hvis de rejser verden rundt og spiller midt om natten.

Holdets anfører, Jakob Poulsen, mener også, at holdet skabte nok chancer til at vinde, men han indrømmer, at det ikke var midtjydernes bedste kamp.

- Hvis vi ikke kan score på de chancer, vi skaber i kampen, så er det svært at vinde fodboldkampe, siger han.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCM mister terræn til FCK i kampen om at vinde guld, men anføreren mener ikke, de mistede point er afgørende.

- Der er stadig ni kampe tilbage, så lad os nu lige vente et par runder, og så kan vi tage den op igen, siger han.

Begge tophold har 61 point, men FCK har en bedre målscore og har desuden spillet en kamp færre.

/ritzau/