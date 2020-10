FCM-træner Brian Priske ser ikke motivationen som en udfordring i Superligaen, mens holdet spiller europæisk.

FC Midtjylland fik ørerne i maskinen, da holdet lørdag tabte med 1-4 til FC Nordsjælland på udebane i Superligaen.

Nederlaget var det første mod Farum-klubben i 15 kampe og faldt midt i et komprimeret program for midtjyderne, der i tirsdags mødte Liverpool.

FC Midtjyllands træner, Brian Priske, frygter dog ikke, at spillerne har problemer med at motivere sig i Superligaen, når der er mange Champions League-opgør i kalenderen.

- Jeg så ikke i kampen, at motivationen skulle være et problem, og det synes jeg heller, jeg har set i de andre kampe. Vi skal give kredit til FC Nordsjælland, der fik vist sin kvalitet, og jeg tror, at der er mange hold, der får problemer her, siger Brian Priske.

Alexander Scholz vikarierede som anfører mod FCN, hvor Erik Sviatchenko blev sparet. FCM-stopperen er ikke ligeså kategorisk i sin afvisning af motivation som et problem i Superligaen.

Han afviser selv at have problemer med at sætte sig op, men forstår godt, hvis det kan være en udfordring for andre i truppen.

- Især for de unge, der ikke er vant til det. Det kræver erfaring at skulle finde det rigtige spændingsniveau hver gang. Der er ikke særligt mange fra vores hold, der er vant til at stå i den her situation.

- Nogle gange er det sværere at finde det frem end andre gange. Jeg synes egentligt, folk prøvede at gøre det, de skulle, men det lykkedes ikke mod FCN, siger Alexander Scholz.

Cheftræner Brian Priske peger i stedet på et velspillende FCN-mandskab som årsagen til lørdagens nederlag. Han anerkender dog også, at de mange rotationer i midtjydernes startopstilling kan have en betydning.

- Selvfølgelig havde det en effekt, når vi roterede og fik nogle relationer på banen, der måske ikke sad lige i skabet. Resultatet kunne jo også have været det samme med Erik Sviatchenko og Paulinho på banen. Jeg synes ikke, der var en finger at sætte på de her drenges indsats.

FCM skal tirsdag møde Ajax i Champions League, inden FC København venter søndag i Superligaen.

/ritzau/