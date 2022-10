Lyt til artiklen

Var FC Midtjylland en smule heldige i opgøret mod Feyenoord?

Sådan lød det i hvert fald fra TV 2-kommentatorerne, efter ulvene fik et point med hjem fra Holland i torsdagens kamp i Europa League.

Et point, der kom i hus efter et opgør, som hjemmeholdet hurtigt satte sig på. Men de lukkede ikke kampen, og samtidig slog FC Midtjylland til på deres chancer.

Derfor var Erik Sviatchenko da bestemt ikke meget for at kalde det 'heldigt'. Det slog han fast i sit interview med TV 2 Sport efter kampen.

Erik Sviatchenko sikrede midtjyderne det ene point i Holland. Foto: Pieter Stam de Jonge Vis mere Erik Sviatchenko sikrede midtjyderne det ene point i Holland. Foto: Pieter Stam de Jonge

»Det ved jeg ikke, om jeg bakker kommentatorerne op i. Det er et monstervigtigt point, vi kæmper os til i dag,« lød det klart og tydeligt fra den midtjyske kaptajn.

Og han understregede, at han bestemt ikke var begejstret for vendingen.

»Vi bliver nødt til at stoppe med at snakke om held i dansk fodbold. Kampen bølgede frem og tilbage, og vi spillede os frem til mange chancer mod sidste års finalister i Conference League,« sagde Sviatchenko og påpegede, at holdet kæmpede alt det, de kunne, og at han er stolt over pointet på De Kuip.

Det var netop Erik Sviatchenko, der sendte det udlignende mål til 2-2 i kassen på et flot hovedstød efter et hjørnespark.

Pointet betyder, at FC Midtjylland lige nu har fem point i gruppe F. Det samme har Feyenoord, der topper gruppen, og det giver gode muligheder for dansk avancement.