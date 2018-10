Kenneth Andersen er U-19 træner for FC Midtjylland, og han ser ud til at blive klubbens nye Superligatræner.

Og dén herre kender den midtjyske forsvarsprofil Erik Sviatchenko indgående.

Han har haft Andersen som ungdomstræner, ligesom Kenneth Andersen og hans familie fungerede som værtsfamilie, dengang Sviatchenko gik på Ulvenes ungdomsakademi.

27-årige Sviatchenko lægger tillægsord som rolig, inkluderende og omfavnede på den mulige FC Midtjylland-træner, der har Pro-licens, som er påkrævet for at træne et Superligahold.

”Det er også nogle kvaliteter Jess (Thorup, red) besidder, så på den måde passer han som kandidat jo godt ind på den type, man har haft. Der kommer ikke en type ind med kæmpe armbevægelser, men en, der er mere rolig, og det synes jeg passer godt på vores trup og klub,” siger 27-årige Sviatchenko, der ikke vil bekræfte, hvem den nye træner bliver.

Jess Thorup er netop nu i belgiske Gent for at forhandle sin kontrakt på plads. En handel, der sender millioner til Herning. Både belgierne og midtjyderne har kaldt til pressemøde klokken 16.00 onsdag.

Det er derfor, Kenneth Andersen er blevet et varmt navn og ifølge B.T. Sports kilder bliver præsenteret som ny træner.

Et job, som Erik Sviatchenko tror, han kan besidde ganske godt.

Kunne du godt tænke dig, at det blev ham?

”Ja, bestemt. Når jeg har gjort det fantastisk og bliver solgt til Celtic, så skal der også være muligheder for trænerne i klubben. Og Jess går ud af fordøren i klubben og har leveret i klubben sammen med os spillere og skal prøves et nyt sted; når der så skal en ny ind, er vi spillere open-minded,” siger han.

Han kalder Andersen for grundig og opmærksom på modstanderen, når det kommer til U19-trænerens faglige kompetencer.

FC Midtjylland er forsvarende mestre og placerer sig igen på førstepladsen i Superligaen. Det kører på skinner i klubben, så måske er trænerskiftet dårlig timing.

Nu kører det, er det ikke træls at skifte træner nu?

”Tjo, men det er en præmis i fodbold. Lige så meget at vi ved, at der skal sælges spillere. Det samme må man sige med trænere.”

Til dagens træning i Ikast i dag er der lutter roser til afgående Jess Thorup.

Der bliver ligeledes talt om, at det er vigtigt at finde en intern afløser, og og i den præmis passer Kenneth Andersen perfekt ind.

FC Midtjyllands cheftræner Jess Thorup under superliga kampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion den 2 september 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC Midtjyllands cheftræner Jess Thorup under superliga kampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion den 2 september 2018. Foto: Liselotte Sabroe

”Vores klub er som et spindelvæv, med nærmest et demokrati. Cheftræneren tager selvfølgelig beslutningen, men de bliver taget i samråd med de andre trænere. Derfor passer den trænerprofil, der bliver søgt, godt ind på Kenneth Andersen,” siger Sviatchenko og tilføjer:

”Jeg tror ikke, der kommer de store revolutioner, når holdet er i den forfatning, som vi er i nu.”

Kenneth Andersen har tidligere været en del af setuppet i FC Midtjyllands førsteholdstrup. Han var assistentræner under Thomas Thomasberg i 2009, inden han røg ned til de unge drenge igen.

Tror du på, at han kan løfte en Superligatrup?

”Det er jeg ikke i tvivl om. Han har en udstråling og karisma, der gør, at man hurtigt får respekt for ham. Den ro og udstråling er meget vigtig i et job som Superligatræner. Han hidser sig ikke op eller bliver revet med, og det er også det, Jess har haft. Den følelse har jeg også med Kenneth. Jeg tror, der er respekt omkring, at Kenneth (Andersen,red) kan løfte den opgave.”

Tror du, at det kan blive en sovepude for nogle af de spillere, der får deres gamle ungdomstræner tilbage?

”Nej, det tror jeg ikke. Jeg tænker mere, at det ville skabe en form for synergieffekt i forhold til at de har arbejdet sammen på ungdomsniveau og kan bruge de erfaringer, som man har draget. Det er positivt,” siger han og tilføjer:

”Men det er stadig de bedste spillere, der bliver valgt. Jeg tror bare, det er positivt, at træneren har et kendskab til ungdomsspillerne, så vi undgår eventuelle spildtalenter, hvis man kan kalde dem det.”

Sviatchenko tror ikke, at de to assistenter Brian Priske og Kristian Bach Bak ender som utilfredse, hvis de bliver overset.

”Vi snakker om tilvalg i Midtjylland, så hvis det ikke bliver én af dem, er det fordi, der er brug for dem i den rolle, de har.”

FC Midtjylland afholder pressemøde på MCH Arena klokken 16.00