FC Midtjylland har allerede hentet to nye spillere, men er forberedt, hvis behovet opstår for flere.

FC Midtjylland tog fredag hul på den nye sæson med en åbningssejr på 1-0 over Esbjerg i 3F Superligaen efter en sen scoring af den unge og talentfulde Mikael Anderson.

Forud venter en lang og hård sæson, hvor midtjyderne jagter succes i den hjemlige liga, i pokalturneringen og i Europa.

Til det formål har man brugt mange penge på at hente landsholdsangriberen Sory Kaba fra Guinea og den brasilianske wingback Paulinho.

Sportschef Svend Graversen fortæller efter åbningskampen mod Esbjerg, at klubben er klar til at handle yderligere, hvis behovet opstår.

- Vi synes, at vi har et godt hold, men vi er forberedt, hvis der skulle ske noget på de positioner, hvor vi ikke mener, at vi har de breddespillere, vi gerne vil have.

Sportschefen mener, at klubben allerede har en stærk trup til rådighed, men han er ikke afvisende overfor, at der kan komme salg af spillere fra den nuværende trup.

- Selvfølgelig kommer der til at ske noget mere. Vi er ikke halvvejs endnu, og der kommer helt sikkert nogle spillere, der vil blive solgt eller udlejet.

- Lige nu har vi en god trup, men vi har også en trup, hvor vi kan sælge, hvis buddet kommer, understreger midtjydernes sportsdirektør.

FCM's cheftræner, Kenneth Andersen, mener ligeledes, at den nuværende trup er stærk nok til at gøre sig gældende i alle de turneringer, som klubben deltager i.

- Vi venter på, at Sory Kaba kommer, og vi har en ny venstre wingback i Paulinho. Jeg synes, vi har det hold og den trup, der skal gøre det for os, siger Andersen.

Næste opgør for FC Midtjylland er i næste weekend mod FC Nordsjælland.

