Jesper Hansen har kontraktudløb i FC Midtjylland til sommer, men en forlængelse kan snart blive en realitet.

Da FC Midtjylland mandag aften slog Randers FC med 2-1 i 3F Superligaen, var det med den sikre førstemålmand, Jesper Hansen, mellem stængerne.

Den 34-årige keeper, der kontinuerligt er med landsholdet, har kontraktudløb med FCM til sommer 2020, og endnu er det uafklaret, hvad der skal ske med førstevalget.

Efter sejren over Randers løftede sportschefen dog sløret for en igangværende dialog med henblik på en forlængelse.

- Vi har en god dialog med ham. Han er glad for at være i Midtjylland, og vi er glade for at have ham, så mon ikke vi finder hinanden i sidste ende. Det tror jeg, at begge parter har et håb om, siger sportschef Svend Graversen.

Også træner Brian Priske er glad for at have Jesper Hansen i truppen og ser gerne, at den rutinerede keeper fortsætter i klubben.

- Jeg kan kun rose ham for det arbejde, han leverer hver evig eneste dag, og gode spillere vil en træner altid gerne have i sin trup, siger Brian Priske.

På den anden side af Atlanten er den FCM-ejede keeper Bill Hamid udlejet til D.C. United i MLS, men hans lejeaftale udløber til vinter.

Hamid har spillet en stor sæson og er blandt andet blevet nomineret til årets målmand i MLS, men ifølge Svend Graversen er det endnu usikkert, hvad der skal ske med den amerikanske målmand.

- Det er glædeligt, at vi har en målmand derovre, som præsterer sådan. Så må vi se, om han skal hjem til Midtjylland og konkurrere om målmandsposten, eller om det er en mulighed at få ham solgt.

- Jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at der er rift om ham, siger sportschefen.

FC Midtjylland og Jesper Hansen skal allerede i vælten igen på fredag, hvor holdet skal på udebanetur og møde Esbjerg.

/ritzau/