FC Midtjylland formåede ikke at vinde hjemme over Randers, og dermed er guldkampen fortsat meget åben.

FC Midtjyllands klare ambitioner om guldmedaljer led et knæk, da den ambitiøse klub søndag spillede 1-1 mod de nykårede pokalvindere fra Randers.

Randers førte i store dele af kampen på MCH Arena i Herning, men til sidst lykkedes det for brasilianske Evander at sparke en udligning ind direkte på frispark.

FC Midtjylland kunne med en sejr have skabt afstand til Brøndby, men det lykkedes ikke. I stedet er forskellen nu to point, og det betyder, at Brøndby med en sejr over FC København senere søndag kan tage førstepladsen.

Til kampen manglede Randers det faste makkerpar i forsvaret, anfører Erik Marxen og Simon Piesinger, men det var altså tilsyneladende ikke noget større handicap for kronjyderne, der forsvarede på glimrende vis.

Spillet bølgede frem og tilbage i kampens indledning. Selv om Randers bare tre døgn før opgøret kunne fejre pokaltitlen, var der ingen tømmermænd at spore hos det blåklædte mandskab.

Scoring til Randers efter VAR kendelse. Superliga: FC Midtjylland - Randers FC søndag den 16 maj 2021 MCH Arena Herning.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Scoring til Randers efter VAR kendelse. Superliga: FC Midtjylland - Randers FC søndag den 16 maj 2021 MCH Arena Herning.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

FCM manglede den fornødne tålmodighed på bolden og formåede derfor ikke at skabe det overtag, man kunne forvente af guldkandidaten.

Kort før pausen begik FCM-anfører Erik Sviatchenko et klodset straffespark, da han ramte angriberen Marvin Egho med sin albue. Vito Hammershøy-Mistrati sparkede den ind og bragte Randers foran.

FC Midtjyllands spillemæssige problemer fortsatte i anden halvleg.

Superliga: FC Midtjylland - Randers FC søndag den 16 maj 2021 MCH Arena Herning. Foto: Claus Fisker Vis mere Superliga: FC Midtjylland - Randers FC søndag den 16 maj 2021 MCH Arena Herning. Foto: Claus Fisker

Først til sidst formåede FCM at lægge et pres på Randers, og ti minutter før tid kom udligningen. Den brasilianske kreatør Evander sparkede den ind på et frispark.

Trods yderligere FCM-pres endte kampen 1-1.

/ritzau/