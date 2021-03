FC Midtjylland-spilleren Rasmus Nicolaisen, der er udlejet i denne sæson til engelske Portsmouth, har brudt de engelske bettingregler.

Det skriver det engelske fodboldforbund FA samt Portsmouth.

Straffen kommer efter 53 væddemål, han havde placeret i november. Nicolaisen har ikke spillet på egne kampe, men han var ikke klar over, at de engelske regler er anderledes på området end de danske, har han forklaret.

I England er der godt og vel nultolerance overfor fodboldrelateret betting.

»Portsmouth tror på, at spilleren handlede i god tro, og det var et resultat af en misforståelse omkring de forskellige regler i England og Danmark. Rasmus har været professionel i alle aspekter, siden han kom til klubben sidste sommer,« skriver Portsmouth.

Nicolaisen har fået et bøde på 2500 pund (omkring 22.000 kroner, red.) for forseelsen.

Det engelske fodboldforbund blev kontaktet af bettingfirmaet Ladbrokes, hvor Nicolaisen havde placeret sine væddemål mellem 7. november og 12. november sidste år. Her spillede Nicolaisen for lidt over 40.000 pund (cirka 350.000 kroner, red.), hvoraf han vandt det meste tilbage med et tab på omkring 4500 pund (cirka 40.000 kroner, red.).

Forbundet skriver i sin afgørelse, at Nicolaisen gav en ærlig forklaring, men at man var bekymret for det store beløb og de mange væddemål, han havde spillet på blot seks dage. Selv oplyste Nicolaisen dog, at han ikke havde et spilleproblem og kunne stoppe når som helst.

Derfor endte det med en straf på 2500 pund, skriver de.

24-årige Nicolaisen skiftede i sommer til Portsmouth, der indtil videre råder over ham til sæsonens udgang.

Inden da havde han spillet hos FC Midtjylland i hele sin seniorkarriere med et dansk mesterskab til følge.