Irakiske Mohanad Ali imponerede stort under Asian Cup, og nu vil flere europæiske klubber købe den 18-årige angriber.

Herunder de danske mestre fra FC Midtjylland.

Klubben har meldt sin officielle interesse til angriberens irakiske klub Al-Shorta.

Det samme har belgiske Genk, italienske Cagliari, tyrkiske Galatasaray og tjekkiske Slavia Prag, afslører journalisten Hassanin Mubarak på Twitter.

FC Midtjylland's letter showing interest in Mohanad Ali pic.twitter.com/L3KRzfCmxX — Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) 27. januar 2019

»På vegne af FC Midtjylland vil jeg erklære vores formelle interesse i den irakiske fodboldspiller Mohanad Ali,« står der blandt andet i et brev signeret af FC Midtjyllands bestyrelsesformand Rasmus Ankersen.

Det forlyder sig samtidig, at FC Midtjylland har budt 600.000 Euro, omkring 4,5 danske millioner kroner.

Mohanad Ali i aktion mod Qatar i sekstendedelsfinalen i Asian Cup. Irak tabte kampen 0-1.EPA/ALI HAIDER Foto: ALI HAIDER Vis mere Mohanad Ali i aktion mod Qatar i sekstendedelsfinalen i Asian Cup. Irak tabte kampen 0-1.EPA/ALI HAIDER Foto: ALI HAIDER

Men Al-Shorta har dog ikke lyst til at skille sig af med deres stjerneskud, som har kontraktudløb i sommeren 2020.

Og dermed kan FC Midtjylland se ud til at måtte kigge andre veje for at købe en ny angriber.

Mohanad Ali scorede to mål i fire kampe i Asian Cup. Derudover fik han debut i den bedste irakiske liga som kun 13-årig. Det gjorde ham til den yngste spiller til at debutere for Al-Shorta.

B.T. prøver fortsat at få en kommentar fra FC Midtjylland.