FCM-spillerne kæmpede i fællesskab for Kristoffer Olsson, og det gav sejr over FCK, siger profiler.

FC Midtjylland-spillerne Mads Bech Sørensen og Jonas Lössl er stolte af, hvordan spillerne i superligaklubben har håndteret den seneste periode, efter at de fandt ud af, at holdkammeraten Kristoffer Olsson er i respirator med en sygdom relateret til hjernen.

Situationen har bragt spillerne tættere sammen, og det var en af nøglerne til fredagens vigtige 2-0-sejr over FC København i Superligaen.

Præstationen viser noget om holdets karakter, siger midtjydernes første målscorer, Mads Bech Sørensen, til Viaplay.

- Det viser, vi har et rigtigt stærkt sammenhold. Vi står sammen, når det er svært. Det viste vi igen i dag. Stor cadeau til hele holdet og trænerteamet, siger Mads Bech Sørensen.

Jonas Lössl måtte diske op med pragtredninger i anden halvleg for at bevare føringen.

FCM-målmanden var overvældet, da kampen blev stoppet efter otte minutters spil, så spillere, dommere og tilskuere kunne vise støtte til Olsson med et minuts applaus.

- Det var overvældende. Der skal lyde en stor tak til alle på stadion, også FCK's fans og FCK's spillertrup. Det betød rigtig meget for os med den støtte, der blev sendt til Kristoffer Olsson.

- Det har fyldt rigtig meget for os i den her uge, og det har været vigtigt at give plads til forskellige reaktioner.

- Vi har et rigtig godt sammenhold, og det har vi arbejdet meget på. To plus to skal ikke give fire hos os, det skal give fem, siger Jonas Lössl til Viaplay.

Kristoffer Olsson har ikke været ved bevidsthed, siden han faldt om i sit hjem 20. februar.

I FCK-lejren hersker skuffelsen efter nederlaget, der kom på bagkant af en sløj første halvleg og en noget bedre anden halvleg for københavnernes vedkommende.

- Det er noget af det værste, jeg har set i forhold til energien og kropssproget. Det er pisse frustrerende at stå her nu efter sådan en præstation. Vi skal kigge og evaluere på det her, så vi ikke møder sådan her op igen, siger Rasmus Falk til Viaplay.

FCK-træner Jacob Neestrup supplerer:

- Vi var klart det næstbedste hold på banen i første halvleg, hvor vores modstander var, i hvert fald ind til 1-0-målet, bedre end os i alle spillets facetter. Både kollektivt og individuelt.

- Efter de scorede, kom vi okay med, uden det var prangende. Anden halvleg var til par, og vi havde chancerne til at lave et eller to mål, men jeg synes, vi tabte fortjent, siger Neestrup til Viaplay.

Endnu en svær opgave venter FCK, når holdet på onsdag skal spille returkamp ude mod Manchester City i Champions Leagues ottendedelsfinaler. FCK tabte 1-3 på hjemmebane.

