Jonas Lössl havde svært ved at styre sine følelser, efter at han vandt sit første trofæ med FC Midtjylland.

- Det her har jeg drømt om altid.

Øjnene var rødsprængte, og stemmen dirrede, da FC Midtjyllands Jonas Lössl kort efter slutfløjtet i 3-3-kampen mod Silkeborg fik en mikrofon op i ansigtet.

- Det er mit første trofæ, og at få lov at gøre det her i en sæson som denne, der har bølget så meget, og med så mange gode mennesker omkring holdet, gør mig så glad, siger 35-årige Lössl til Discovery.

FCM kom bagud 0-2 og foran 3-2 mod Silkeborg på hjemmebane, hvor det sluttede 3-3, hvilket de færreste på forhånd troede, ville være nok til guld.

Men Brøndby tabte 2-3 til AGF, og så brød jublen løs i Herning.

- Fuldstændigt vanvittigt. Det er helt vildt. Jeg fatter det slet ikke. Det stikker helt af, siger Mads Bech Sørensen til Discovery, mens han blev tiljublet af FCM-fans.

- Det var skidt, at vi kom bagud 0-2 i første halvleg, men så er det vanvittigt, at vi scorede tre mål på fem minutter i anden halvleg. Det er et vanvittigt hold. Stor cadeau til alle omkring holdet.

- Vi kunne se på skærmen, at Brøndby var ved at sætte point til, og det satte det hele i gang, siger Bech Sørensen.

Offensivspilleren Aral Simsir kom ind fra bænken og scorede til 3-2.

- Jeg fik at vide, jeg skulle gøre en forskel offensivt, og at jeg gjorde det, betyder virkelig meget for mig og holdet. Jeg er bare utrolig glad for at få mesterskabet tilbage til Heden.

- Det var så mange følelser på spil, og det første, jeg gjorde, var bare at græde, siger Simsir kort efter slutfløjtet.

FCM har tidligere taget DM-titlen i 2015, 2018 og 2020.

