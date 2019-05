FC Midtjylland-anfører Jakob Poulsen kalder FCM for favoritter i pokalfinalen fredag mod Brøndby.

FC Midtjylland skal fredag forsøge at vinde pokalfinalen, når holdet møder Brøndby i Telia Parken.

FCM tankede søndag selvtillid til finalen med en flot 4-0-sejr over mestrene fra FC København i Superligaen.

Anfører Jakob Poulsen påtager sig efter sejren favoritværdigheden før fredagens finale.

- Vi må være favoritter, det har jeg intet problem med at sige, siger Poulsen.

- Vi er favoritter, men vi ved også, at kampene mod Brøndby altid er utroligt hektiske og intense, så mon ikke det bliver en rigtig god finale.

- Vi glæder os meget, og jeg tror, det bliver en fantastisk kamp i en fed kulisse.

Forsvarsprofilen Erik Sviatchenko er enig med sin anfører. FCM er favoritter til at tage pokaltitlen.

- Jeg tilslutter mig vores anfører og siger, at vi gerne vil have favoritværdigheden.

- Jeg synes, vi har været klart bedre end Brøndby over hele sæsonen, selv om vi indbyrdes har haft nogle tætte kampe.

- Det er på neutral bane, men med vores præstation mod FCK mener jeg, at vi godt kan sige, at vi er favoritter, siger han.

FC Midtjylland har tidligere været i fire pokalfinaler, men har stadig til gode at vinde turneringen.

Erik Sviatchenko vil have slettet nullet.

- Det vil betyde utroligt meget at få vundet turneringen. Spillere bliver langt hen ad vejen målt på titler, og kan vi vinde denne titel til klubskabet, vil jeg blive stolt, siger forsvarsspilleren.

FCM fik med søndagens storsejr over FC København en optimalt optakt til fredagens finale.

Jakob Poulsen maner dog til besindighed før braget i Telia Parken.

- Vi var stabile og kontrollerede meget af kampen, så det var en rigtig god optakt til finalen. Vi ville det måske lidt mere end FCK, men det er kun naturligt med de situationer, klubberne står i.

- Vi skal dog ikke tro, at vi kan gå på vandet på fredag, for FCK manglede nok lidt motivation, men det er en dejlig følelse at tage med ind til finalen, siger Poulsen.

Pokalfinalen spilles fredag klokken 17.00.

/ritzau/