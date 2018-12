Paul Onuachu vidste efter sejren over Horsens søndag ikke, om han har spillet sin sidste kamp for FCM.

FC Midtjylland kunne søndag gå på juleferie med en sejr, da midtjyderne slog AC Horsens med 3-1 på udebane.

Den profilerede angriber Paul Onuachu lukkede kampen kort før tid med sin scoring til 3-1. I første halvleg udmærkede den lange nigerianer sig ligeledes med en assist.

Efter kampen havde han svært ved at svare på, om han havde spillet sin sidste kamp for FC Midtjylland.

- Jeg ved ikke, om jeg har spillet min sidste kamp i FC Midtjylland-trøjen, siger Paul Onuachu.

Angriberen lagde ikke skjul på, at han altid har drømt om at spille i udlandet, og dermed prøve sig af på et højere niveau.

- Alle spillere drømmer altid om at komme til at spille i en større liga. Det gør jeg også. Jeg ser, hvad der sker, når vinduet åbner.

Står det til den administrerende direktør i FC Midtjylland, Claus Steinlein, bliver målmageren først solgt til sommer.

- Det har hele tiden været planen, at Paul Onuachu først skal sælges til sommer. Det er aftalt med ham og hans agenter, siger Claus Steinlein.

Alligevel udelukker direktøren ikke, at angriberen kan blive solgt allerede i januar.

- Det sagde vi også med Alexander Sørloth for et år siden, så vi må se.

- Paul har været Superligaens farligste angriber i år. Han er en komplet angriber, og han er rigtig stærk. Det har udlandet også fået øjnene op for.

Paul Onuachu er også selv godt tilfreds med sit efterår, som har budt på 11 scoringer og tre assister.

- Det har været en god sæson for mig personligt. Jeg er glad for, hvordan jeg og holdet har præsteret, siger angriberen.

Paul Onuachu har halvandet år tilbage af sin kontrakt med FC Midtjylland.

/ritzau/