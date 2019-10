Fremad Amager blev torsdag idømt en bøde, efter at FCM-profilen Awer Mabil hørte abelyde under en pokalkamp.

FC Midtjylland-spilleren Awer Mabil vil udvandre fra banen, næste gang han hører abelyde fra tilskuerpladserne.

Torsdag blev Fremad Amager idømt en bøde af Fodboldens Disciplinærinstans efter en pokalkamp mod FCM, hvor dommeren havde indberettet abelyde rettet mod Mabil.

Fremad Amager har selv undersøgt sagen og kan ikke bekræfte påstanden om abelyde.

- Hvis det fortsætter, forlader jeg banen. Jeg er ligeglad. Jeg repræsenterer min klub, mine fans og min familie. Min farve er ligegyldig, siger Awer Mabil til Tipsbladet.

FCM-spilleren gjorde selv linjedommeren opmærksom på lydene fra tilskuerpladserne. Han overvejede også at forlade banen.

- Jeg tænkte på det, men jeg satte mit hold først. Vi var bagud, så jeg ville ikke gøre et stort nummer ud af det. Jeg stolede på, at dommeren tog sig af det, fordi linjedommeren bevidnede det, siger FCM-spilleren.

Mabil ville i dag havde handlet anderledes, efter at han så, hvordan Englands mørke landsholdsspillere for nylig blev udsat for racisme i en udekamp mod Bulgarien i VM-kvalifikationen.

Awer Mabil fortæller til Tipsbladet, at han aldrig tidligere har oplevet racisme i Danmark.

- Jeg kan rigtig godt lide Danmark, og at opleve sådan noget ændrer ikke min mening, for jeg har været her så længe, og det var første gang. Men jeg har oplevet det tidligere andre steder, siger han.

Fremad Amager har selv undersøgt sagen. Klubben har i sin redegørelse oplyst, at der på det pågældende tribuneafsnit sidder en gruppe, der kalder tribunen for antiracistisk ståsted.

Grupperingen har til Fremad Amager oplyst, at den adskillige gange igennem kampen har råbt "gult, gult, gult", "ud, ud, ud" og "ha, ha, ha".

Fremad Amager vandt pokalkampen over FCM med 1-0 er videre til ottendedelsfinalen.

/ritzau/