FCM-målmand Jesper Hansen sætter alle sejl ind på en sejr i pokalturneringen efter det glippede mesterskab.

Søndag eftermiddag sikrede FC København sig det danske mesterskab efter en 3-2-sejr hjemme mod Brøndby.

FC Midtjylland fulgte op med en skidt indsats i 1-3-nederlaget ude mod OB, og dermed slutter FCM på andenpladsen i Superligaen.

Klubben har dog fortsat muligheden for en titel i denne sæson, da holdet møder Brøndby i pokalfinalen, og her jagter FCM-målmand Jesper Hansen en triumf.

- Vores mål er at vinde den finale nu, og det er vores opgave at få proppet en masse selvtillid ind i folk før finalen.

- Vi har en kamp før finalen, som vi skal bruge til at tanke selvtillid, og vi skal finde tilbage til det, vi er gode til.

- Vi skal vise vores gode duelspil og den power, vi plejer at komme med. Når det sidder i skabet, begynder vi også at spille bedre, men der er mange ting, der skal laves om, siger Jesper Hansen.

FCM har ikke lagt skjul på, at målsætningen for sæsonen har været at vinde både mesterskab og pokalturneringen.

Det glippede guld er derfor en skuffelse, men en sejr i pokalfinalen kan redde noget af sæsonen, forklarer træner Kenneth Andersen.

- Vi går ind til pokalfinalen med alt, hvad vi har, og det vil være en skuffelse, hvis vi ikke vinder.

- Når man har modet til at sige, at man gerne vil vinde begge dele, risikerer man, at det går galt, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at stå med den ene pokal til sidst, siger Kenneth Andersen.

Han lægger ikke skjul på, at han var alt andet end imponeret over præstationen i søndagens nederlag til OB.

- Vi er alle skuffede over indsatsen. Vi kunne ikke været det bekendt.

- Når der er mange ting, der går galt, som det gjorde i denne kamp, skal vi sørge for at komme med vores normale udtryk og energi, men det synes jeg ikke, vi fik bragt ind i spillet.

- Vi leverede en indsats, som var langt under niveau, siger FCM-træneren.

FC Midtjylland møder de nykårede mestre fra FC København søndag den 12. maj inden pokalfinalen mod Brøndby fredag den 17. maj.

/ritzau/