FC Midtjyllands forsvarsprofil Alexander Scholz forbandede sig selv og sin præstation efter nederlaget på 2-4 i det første af to opgør i kvalifikationen mod Glasgow Rangers.

»Jeg er med i fire mål, og det er jo ikke så godt,« sagde han med stilfærdig stemmeføring til B.T.s udsendte efter kampen udenfor omklædningsrummene på MCH Arena og tilføjede:

»Hvis jeg havde ageret perfekt i de fire situationer, havde de ikke scoret. Men sådan er det desværre nogle gange. Jeg må dog erkende, at det er håbløst at lukke fire mål ind på hjemmebane.«

Det lignede ellers en målløs første halvleg, men to minutter før pausen bragte Glasgow Rangers sig foran 1-0.

FC Midtjyllands Alexander Scholz ærgrer sig over Glasgow Rangers' scoring til 2-0 i torsdag aftens Europa League-kvalifikationskamp. Foto: Henning Bagger

»Her kommer Alfredo Morelos i ryggen på mig. Havde vi undgået den scoring, tror jeg, at vi havde undgået et nederlag. Efter sådan en kamp er man tilbøjelig til at bebrejde sig selv, men jeg har det sådan, at det ikke er noget at tude over,« sagde Alexander Scholz.

Efter to-måls-nederlaget ønskede han ikke at forholde sig til returkampen næste torsdag i Skotland.

»Vi spiller kamp mod Horsens i Superliga i weekenden. Lad os lige få den opgave overstået inden vi begynder at tænke på noget andet,« sagde Alexander Scholz.

FCM-træner Kenneth Andersen valgte efter kampen ikke at skyde med skarpt mod Alexander Scholz.

FC Midtjyllands træner Kenneth Andersen i indsigt med Glasgow Rangers-spilleren Scott Arfield i torsdag aftens Europa League-kvalifikationskamp i Herning. Foto: Henning Bagger

»Det kan godt være, at han som sidste mand var tæt på situationerne, men det kan jo sagtens være, at scoringerne var blevet forhindret inden det var kommet dertil,« sagde Kenneth Andersen, hvis synspunkt blev bakket op af Tim Sparv.

»Det giver jeg ham ret i. Ved skotternes scoring til 2-0 skulle jeg eksempelvis forinden have lavet et frispark,« sagde Tim Sparv.

Der var i FCM-lejren ingen, der nu for alvor tror på, at det lykkes for klubben at spille sig videre til Europa League-kvalifikationens sidste og altafgørende runde.

»Det vi allermest skuffede over er vores egen præstation. Vi havde helt klart forventet mere af os selv. Når man lukker fire mål ind på hjemmebane, kan det ikke bortforklares, at der har været defensive problemer. Desuden er jeg utilfreds med skarpheden offensivt. Jeg må erkende, at der skal et mindre mirakel til, hvis vi skal kunne vinde derovre med tre mål,« sagde Kenneth Andersen.