FC Midtjyllands første kamp i Conference League-kvalifikationen mod Legia Warszawa blev præget af, at Paulinho allerede efter en halv times spil måtte lade sig udskifte.

Brasilianeren fik en tydelig albue i hovedet og måtte bæres ud efter en del minutters behandling, men den ukrainske dommer Mykola Balakin takserede kun hændelsen til et gult kort, og det var der ingen fra FC Midtjylland, som kunne forstå.

»Når du rammer med en albue og ikke trækker den, så er den jo ikke til diskussion, der var endda VAR, men de vurderede, at det ikke var nok,« siger cheftræner Thomas Thomasberg og tilføjer:

»Paulinho var ikke klar til at spille videre, og det, synes jeg, fortæller noget om hårdheden. Der var også blod derinde i pausen. For mig var det en albue, der blev ført igennem. Det var et rødt kort.«

Thomas Thomasberg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Thomasberg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Også Aral Simsir var paf over, at det ikke blev til en udvisning af Legias Pawel Wszolek.

»Der var 100 procent rødt kort. Han blødte i 20 minutter, efter han kom ud, og det gjorde han stadig, da vi kom ind fra første halvleg. Vi har endda VAR, og når de ikke giver rødt kort på den der, så er det amatøragtigt. Vi spiller en Conference League-kvalifikationskamp, og at dommerne er så ringe, det går ikke,« siger FCM-stjernen og fortsætter om dommerne:

»Jeg ved ikke, om de bare ser bort fra, hvordan han bløder. Det gør han endda i 30 minutter. Det er svært at forstå.«

FC Midtjylland var foran tre gange i kampen, men formåede ikke at vinde, da kampen sluttede 3-3.

Aral Simsir (tv.) jubler over en scoring med Franculino. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Aral Simsir (tv.) jubler over en scoring med Franculino. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi spiller egentlig en okay kamp, men der er helt sikkert nogle ting, vi skal have rettet op på. Jeg synes godt, at vi kunne have udnyttet det mere, end vi gjorde i dag. Halvdelen af deres hold fik gult kort, og de skulle 100 procent også have haft det røde kort,« forklarer Simsir og uddyber:

»Men sådan er det, det går ikke altid éns vej. De kan være ligeglade, de har fået et fint udgangspunkt med 3-3 på en svær udebane.«

Der er returkamp i Polen om en uge.