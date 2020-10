Liverpool, Ajax og Atalanta er FC Midtjyllands modstanderne, når gruppespillet skydes i gang.

FC Midtjylland skal op mod Liverpool, Ajax og Atalanta i Champions Leagues gruppespil.

Det står klart efter torsdagens lodtrækning i schweiziske Geneve.

De danske mestre havnede i den stærke gruppe D, hvor vinderen fra 2019 fra Liverpool formentlig er den hårdeste modstander.

På forhånd havde FCM-direktør Claus Steinlein håbet på at møde Jürgen Klopps mandskab, der i sidste sæson suverænt vandt det engelske mesterskab for første gang i 30 år.

Derudover venter to møder med Ajax fra Holland og italienske Atalanta, der i sidste sæson imponerede i Europas største klubturnering med en plads i kvartfinalerne.

Gruppespillet skydes i gang om tre uger, og cheftræner Brian Priskes mandskab skal dermed på den første opgave 20. eller 21. oktober. Det er endnu uvist, hvem FCM lægger ud mod.

Forud for lodtrækningen var de 32 deltagende hold i gruppespillet inddelt i fire forskellige seedningslag med FCM i nederste lag.

Dermed stod det på forhånd klart, at midtjyderne ville få hård modstand i klubbens første CL-gruppespil nogensinde.

FCM har spillet sig ind i gruppespillet med sejre over de bulgarske, schweiziske og senest tjekkiske mestre.

Onsdag slog FCM på hjemmebane Slavia Prag med 4-1 efter et stort comeback med tre scoringer i de sidste ti minutter. Tidligere er også Ludogorets og Young Boys blevet elimineret af midtjyderne.

Allerede før gruppespillet er gået i gang, er FCM sikker på at tjene styrtende på deltagelsen - op mod 200 millioner kroner, og beløbet vil stige yderligere, hvis danskerne klarer sig godt.

De regerende CL-mestre fra Bayern München skal i gruppe A møde Atlético Madrid, RB Salzburg og Lokomotiv Moskva.

I gruppe G er der lagt op til to møder mellem Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, når FC Barcelona og Juventus står over for hinanden. Dynamo Kiev og Ferencváros er også med i gruppen.

Christian Eriksens Inter står i gruppe B over for Real Madrid, Shakhtar Donetsk og Borussia Mönchengladbach.

/ritzau/