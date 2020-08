FC Midtjylland skal onsdag i næste uge op imod Ludogorets i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde.

Da danske mestre fra FC Midtjylland skal en tur til Bulgarien i jagten på at kvalificere sig til næste sæsons Champions League.

Her venter de seneste ni sæsoners bulgarske mestre fra Ludogorets.

Modstanderen ligger fast, efter at Ludogorets onsdag aften besejrede montenegrinske Buducnost Podgorica med 3-1 i Champions League-turneringens første kvalifikationsrunde.

FCM vidste på forhånd, at modstanderen ville blive vinderen af kampen mellem de to østeuropæiske mandskaber.

Midtjydernes opgør mod Ludogorets i anden kvalifikationsrunde i Champions League bliver spillet onsdag den 26. august klokken 19.30.

Da den lange coronapause har forårsaget en tætpakket fodboldkalender, bliver opgøret afgjort over én knald eller fald-kamp.

Hvis FCM besejrer bulgarerne, er holdet klar til tredje kvalifikationsrunde. Hvis det også her skulle blive til sejr, skal midtjyderne i playoffrunden, hvor en sejr giver adgang til gruppespillet i Champions League.

Ludogorets var med i Europa League i denne sæson, og det bulgarske hold blev nummer to i sin gruppe efter Espanyol.

Siden mødte Ludogorets det italienske storhold Inter i 16.-delsfinalen. Inter vandt samlet de to kampe med 4-1.

FCM's rivaler fra FC København har også stødt ind i Ludogorets i nyere tid.

I februar 2017 vandt FCK samlet over Ludogorets med cifrene 2-1 i Europa Leagues 16.-delsfinale. Det var i opgøret i Bulgarien, at FCK satte tingene på plads med en sejr på 2-1, inden de to hold spillede 0-0 i Parken ugen efter.

/ritzau/